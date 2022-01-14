Облсуд оставил в силе решение о прекращении уголовного дела экс-директора «ВСМПО-Ависма»

Свердловский областной суд оставил в силе постановление Верхнесалдинского райсуда, прекратившее уголовное дело в отношении бывшего генерального директора «ВСМПО-Ависма» Михаила Воеводина. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.

Апелляционное представление подала прокуратура, которая в жалобе указала, что выводы суда о возмещении ущерба не соответствуют материалам дела, а сумма назначенного штрафа не соответствует причиненному ущербу. Решение Верхнесалдинского суда ведомство просило отменить и отказать следователю в прекращении дела.

Напомним, Воеводина обвиняли по ч.1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). 11 июня судья Верхнесалдинского суда Вячеслав Бельков после предварительного слушания вернул дело в прокуратуру, так как обвинительное заключение было составлено с нарушениями УПК. Прокуратура пожаловалась в областной суд, но в августе он поддержал решение первой инстанции. В начале ноября дело снова оказалось в Верхнесалдинском суде: следователь попросил прекратить его и назначить Воеводину судебный штраф в размере 80 тысяч рублей. Суд удовлетворил ходатайство.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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