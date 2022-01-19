В Екатеринбурге снова «заминировали» школу № 161

Сегодня утром, еще до начала занятий, в школу № 161 снова поступило сообщение о минировании. Администрация учебного заведения оповестила родителей учеников, что уроки начнутся после проверки здания правоохранительными органами. В пресс-службе городского УМВД от комментариев воздержались.

Как уже сообщал «Новый День», в январе 2022 года в Екатеринбурге школы «минировали» в течение нескольких дней. Самым напряженным из них стала среда, 12 января – тогда эвакуировали 151 школу из 163. 17 января ситуация повторилась только в двух школах. 18 января сообщения о минировании поступили в школы № 65, 154 и гимназию 161. Тогда учебный процесс в школах не прерывался. Правоохранительные органы проверили все три школы, и информация оказалась фейковой.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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