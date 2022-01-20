На праймериз ЕР по довыборам в думу Екатеринбурга победили два директора школ

Сегодня в Екатеринбурге состоялось предварительное голосование партии «Единая Россия» по отбору кандидатов на довыборы в Екатеринбургскую гордуму.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе отделения, по избирательному округу №2 победила директор школы № 168 Татьяна Вяткина, по округу №10 – директор школы № 140 Александра Журавлева. Голосовали за «кандидатов в кандидаты» выборщики из числа партийцев на специальном сайте. После того, как проголосовал последний выборщик, голосование автоматически завершилось. Всего в праймериз участвовало 8 кандидатов.

Завтра оргкомитет праймериз ЕР примет решение об утверждении итогов голосования. Окончательное выдвижение кандидатов на довыборы будет оформлено решением президиума регионального политсовета.

Напомним, на прошлой неделе началось выдвижение кандидатов на довыборы в Екатеринбургскую городскую думу по двум одномандатным избирательным округам № 2 (Верх-Исетский район) и № 10 (Ленинский район). Само голосование назначено на 27 марта, выдвижение продлится до 4 февраля. Региональное отделение ЛДПР первым из политических партий приняло решение о кандидатах. Ими станут Степан Фомин (36 лет, работает в ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»), и Вадим Петров (родился в 1994 году, руководитель орготдела областного отделения ЛДПР). Остальные партии назовут своих кандидатов до конца января.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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