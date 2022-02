Более трех сотен бездомных кошек и собак улетели чартером из Афганстана

Грузовая авиакомпания «Авиакон Цитотранс», принадлежащая уральскому бизнесмену Валерию Савельеву, увезла из Афганистана бездомных кошек и собак. Как сообщает инстраграм перевозчика, 2 февраля 2022 года в аэропорт Ванкувера (Канада) из Кабула (Афганистан) транзитом через Анкару (Турция) и Кефлавик (Исландия) прибыл самолет. Борт перевез 146 кошек и 171 собаку, которые содержались в ветеринарной клинике Kabul Small Animal Rescue (KSAR), находящейся в Кабуле.

По сообщениям СМИ, основательница KSAR Шарлотта Максвелл-Джонс еще в августе 2021 года безуспешно пыталась организовать вывоз питомцев клиники, многие из которых были оставлены хозяевами, в спешке покидавшими Афганистан после захвата власти талибами (организация запрещена в РФ). Будучи гражданкой США, сначала она хотела переправить кошек и собак в Америку, однако не смогла получить соответствующее разрешение компетентных органов США на ввоз такого количества своих подопечных.

Помогли ветеринарной клинике канадская благотворительная организация защиты животных Thank Dog I am Out Rescue Society и ее партнеры по всему миру, зафрахтовавшие чартер «Авиакон Цитотранс».

В авиакомпании подчеркнули, что ИЛ-76ТД, который эксплуатирует «Авиакон Цитотранс», отлично подходит для транспортировки живых грузов. Во-первых, в герметичной грузовой кабине этого типа самолета поддерживается необходимый для перевозки людей и животных уровень давления. Во-вторых, высота грузовой кабины позволила разместить в ней клетки с собаками и кошками в три-четыре яруса и тем самым обеспечить свободный доступ к каждому питомцу. В-третьих, в полете непрерывно поддерживалась комфортная для четвероногих температура воздуха, а во время стоянок в Турции и Исландии грузовая кабина обогревалась вспомогательной силовой установкой, которой оснащен этот самолет.

На загрузку клеток с животными и корма на борт в аэропорту Кабула ушло более пяти часов. На время остановок самолета ветеринаров сменяли местные волонтеры, которые приносили питомцам свежую еду и воду, ухаживали за ними, говорится в сообщаниеи авиакомпании в инстаграме.

Отметим, что новость о спасени животных вызвала теплые чувства у пользователей соцсети, некоторые даже писали6 что хотели бы работать в такой отзывчивой авиакомпании, которая так любит животных.

Екатеринбург, Елена Васильева

