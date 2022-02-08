Новый тренд антипрививочного движения: почему родители против манту и как их детям получить разрешение ходить в школу

За время пандемии мы не раз писали о противниках прививок. Кто-то из них выходил на пикеты против вакцинации от Covid-19, кто-то не прививал своих детей даже от смертельно опасных болезней: столбняка, кори и другого. Сейчас родители-антипрививочники начали отказываться от других медицинских процедур, которые до этого всегда проводили в школах.

Наша сегодняшняя героиня – противница не только прививок, но и проб Манту.

Ольга – мама четвероклассника. В этом месяце в школе, где учится сын Ольги, будут проводить диагностику туберкулеза. Всем родителям раздали бланки согласия на проведение диаскинтеста, который представляет собой практически то же самое, что и проба Манту. Отличие заключается в том, что диаскинтест ставят в возрасте 8-17 лет, и он выявляет отсутствие или наличие туберкулеза у ребенка. Пробу Манту ставят детям 1-7 лет, и она выявляет антитела к бактериям, которые вызывают туберкулез, и позволяет врачам сделать вывод: можно ли проводить ревакцинацию БЦЖ.

Как сообщили «Новому Дню» в минздраве по Свердловской области, обе процедуры похожи по своему принципу: под кожу ребенка вводится препарат, который вызывает реакцию иммунной системы в ответ на попадание возбудителя туберкулеза в организм.

Ольга категорически против, чтобы ее сын проходил подобную диагностику, потому что, по ее мнению, это отрицательно скажется на его здоровье.

«Я считаю, что это противоестественно – вводить ребенку какой-то возбудитель, это может плохо повлиять, вызвать аллергию или вообще болезнь. Эти «пуговки» им ставят каждый год, каждый год вводят микрочастичку болезни, которая так и будет до 18 лет в организме копиться», – объяснила собеседница агентства.

При этом в минздраве «Новому Дню» пояснили, что вводимый детям препарат абсолютно безвреден: «Препараты вводятся строго внутрикожно, в объеме 0,1 мл, что исключает возможность какого-либо отрицательного влияния на организм».

Тем не менее Ольгу подобный ответ не устроил, женщина считает, что диаскинтест, который полагается ее сыну, схож по своему действию с прививкой. А к прививкам мать мальчика относится крайне отрицательно.

«У моего ребенка нет ни единой прививки прямо с роддома, я считаю, что это небезопасно для организма, – пояснила «Новому Дню» Ольга. – Если вы прочтете литературу по истории человечества, там очень хорошо описано, что древний человек справлялся с болезнями своими силами, так сказать. Иммунитет же борется, когда у нас поднимается температура, а почему это распространяется на одни болезни, а для борьбы с другими нужна прививка? Знаю прекрасно, что прививки и манту – это не одно и то же, никого не принуждаю, не агитирую, но своему ребенку ставить ни то ни другое не дам, это мое право».

Как пояснили в минздраве, прививка и диаскинтест (и манту) имеют совершенно разные функции и по-разному воздействуют на организм. Если прививка формирует иммунитет к болезням, предотвращает их, то диаскинтест (и манту) лишь диагностирует заболевание.

Ольга рассказала, что общается еще с несколькими мамами, которые имеют такую же позицию. Женщины нашли способ, как не допустить того, чтобы детям в школе поставили злосчастную «пуговку».

«Написать отказ от диаскинтеста нельзя, потому что это не прививка. Отказаться по закону можно только от вакцин, а диаскин – это медицинская услуга, – объяснила Ольга. – Когда ребенку выдают бланки, я ничего пишу, он уносит в школу пустой бланк, услугу эту я не выбираю. На всякий случай еще, зная, что могут и без бумажки поставить, я позвонила классному руководителю, предупредила, и сказала сыну ни в коем случае не давать делать себе никаких уколов».

У сына Ольги нет противопоказаний к диаскинтесту, по сообщению минздрава, по медицинским показаниям диагностика не проводится только тем детям, которые имеют инфекционную или кожную болезнь, аллергические или соматические заболевания в период обострения. При этом проверку на туберкулез должен пройти абсолютно любой ребенок, иначе, на основании 823 пункта СанПиН, он не сможет ходить в школу и детский сад.

Как пояснили «Новому Дню» в минздраве, при противопоказаниях или отказе родителей можно прибегнуть к альтернативным видам диагностики. К примеру, сделать T-spot.tb тест, который определяет заражение туберкулезом по анализу крови. Однако такой тест не делают в Свердловской области бесплатно. Как сообщила нам Ольга, стоит T-spot.tb тест около 6 тысяч рублей.

«После этого теста мы должны будем прийти к фтизиатру, получить от него справку и отнести ее школьной медсестре. Только тогда мой сын получит разрешение ходить в школу. Деньги немаленькие, но лучше так», – заключила Ольга.

В минздраве Свердловской области напоминают, что дети в большинстве случаев болеют туберкулезом бессимптомно, поэтому диагностику, будь это манту, диаскинтест или T-spot.tb проводить нужно каждый год.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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