Гаишники накажут участников гонки на иномарке с ванной

Сотрудники ГИБДД вычислили молодых людей, которые несколько дней назад катались по проспекту Ленина на «Ниссане» с привязанной к нему ванной, а также водителя «Ауди», который ехал следом и снимал все это на видео.

Как сообщил пресс-секретарь ГУ МВД Валерий Горелых, нарушители – местные жители от 26 до 30 лет. Водителю «Ниссана» выписали штраф в размере 1000 рублей за нарушение правил перевозки пассажиров – его знакомый сидел в открытом багажнике и контролировал курс привязанной ванны. Водитель второго автомобиля заплатит 1500 рублей на остановку в неположенном месте. Самую интересную формулировку сотрудники ГИБДД применили к «пассажиру» ванны – «нахождение на проезжей части без цели перехода», он заплатит 500 рублей.

Горелых добавил, что подобные акции могут плохо кончиться, и тогда «никакие «лайки» и количество просмотров в интернете уже не понадобятся».

Несколько дней назад в интернете появился ролик, на котором молодой человек едет по Екатеринбургу в привязанной к автомобилю ванне, поставленной на лыжи. На борту ванны был написан олимпийский слоган России We will ROC you.

Екатеринбург, Елена Владимирова

