Свердловские депутаты попали в черный список «Миротворца»*

Депутаты Госдумы, избранные от Свердловской области, попали в черный список украинского экстремистского сайта «Миротворец»*.

Об этом написал на своей странице в фейсбуке депутат Максим Иванов. Причиной, по которой на депутатов обиделись украинцы, стало их голосование за обращение к Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР.

«Моя страница теперь есть на этом ресурсе – и там стоит пометка «Голосовал за оккупацию Донецкой и Луганской областей». Кстати, вся информация там взята из соцсетей и Википедии.

Что могу сказать по данному поводу? Наверное… спасибо!)»,– иронизирует Иванов.

Как уже сообщал «Новый День», ранее Иванов допускал, что его позиция вызовет негативную реакцию на Украине, но заявил, что его это мало волнует.

* организация запрещена на территории России за размещение персональных данных граждан РФ

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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