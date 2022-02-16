«Готов пожертвовать» и «не должны ни от чего отказываться»: депутаты Госдумы прикинули, как отразится на россиянах признание ЛДНР

Депутаты Госдумы от Свердловской области не исключают, что возможное признание президентом России независимости ЛНР и ДНР приведет к введению Западом новых санкций. При этом они считают, что в думе поступили правильно, обратившись с этой просьбой к Владимиру Путину. А вот заявление одного из депутатов-коммунистов, что ради независимости народных республик «граждане РФ готовы отказаться не только от 13-й зарплаты», было воспринято народными избранниками неоднозначно.

«Наши люди не должны ни от чего отказываться. Это типичный популизм в духе коммунистов, – заявил единоросс Максим Иванов. – Политическое решение по обращению к президенту насчет признания республик назрело. Что касается персональных санкций, мне лично бояться нечего. Я с прошлого созыва под санкциями, счетов за рубежом нет, недвижимости тоже. У коллег, наверно, та же ситуация».

Коммунист Николай Езерский в первую очередь подчеркнул, что в Госдуме никакой 13-й зарплаты не бывает, а вся дискуссия о возможных экономических жертвах в случае признания ДНР возникла с подачи «Новых людей». По словам Езерского, лично он готов чем-то пожертвовать, если это будет необходимо, и напомнил, что дело касается интересов государства, а также безопасности тысяч жителей Донбасса, которые фактически составляют единый народ с россиянами. «Так же было и с Крымом: пришлось строить мост, и его построили. А теперь люди по нему ездят, отдыхают, экономят на дороге. Что ни делается, все правильно, – считает депутат. – Если сегодня уступим, завтра больше потеряем в ответ».

Представитель «Справедливой России – за правду» Андрей Кузнецов полагает, что все зависит от того, как будет действовать правительство РФ, какие страховочные меры будут приняты. «Нельзя исключать, что определенные негативные экономические последствия временного характера в краткосрочной перспективе могут возникнуть. В первую очередь с учетом тех экономических санкций, которые из-за признания республик могут быть введены в отношении России со стороны стран НАТО, США и их сателлитов», – считает он. Что касается персональных санкций в отношении депутатов, он отметил, что в нынешней международной обстановке возможно все что угодно. «Но тут важно все-таки понимать, что принятие решения не находится в компетенции Госдумы. Это прерогатива президента, и это было именно обращение – предложение президенту», – подчеркнул депутат.

Отметим, что среди депутатов, избранных от Свердловской области только один поддержал второй вариант проекта постановления: сначала проконсультироваться о последствиях признания республик с МИДом, а уже потом вносить это предложение на рассмотрение президенту. Это был единоросс Лев Ковпак. На момент написания материала он не стал комментировать свое решение, сославшись на занятость.

Как уже сообщал «Новый День», накануне нижняя палата российского парламента большинством голосов поддержала прямое обращение к президенту РФ Владимиру Путину о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР, ЛНР). «Постановление будет подписано незамедлительно и направлено главе государства», – сказал после голосования спикер Госдумы Вячеслав Володин. По сообщению «Коммерсанта», в ходе обсуждения депутат Антон Ткачев («Новые люди») спросил, какие есть риски по новым санкциям в ответ на принятие обращения: «Уверены ли вы, что граждане России готовы отказаться еще от трети зарплаты и части объема своего холодильника?» – спросил он. Коммунист Казбек Тайсаев в ответ заявил, что народ России «сегодня поддерживает полностью» постановление и «готов отказаться не только от 13-й зарплаты». Отметим, доход депутата Тайсаева за 2020 год составил 5 млн 645 тысяч рублей, в собственности у него земельный участок в 1420 кв. м, жилой дом в 149 кв. мм (на двоих с супругой), квартира 42,3 кв. м.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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