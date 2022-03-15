Центр по защите прав потребителей: «Если продавец меняет цену на оплаченный товар – пишите претензию»

С начала марта в Екатеринбургский центр защиты прав потребителей поступает шквал звонков об изменившихся ценах в маркетплейсах. Уральцы негодуют, что продавцы в одностороннем порядке повышают цену на уже заказанный и оплаченный товар или услугу. Что делать в этой ситуации, рассказала директор муниципального центра Янина Голубева на пресс-конференции в ТАСС.

«По этому поводу у нас строгая позиция. Изменения условий договора и расторжение договора возможно только по соглашению сторон, либо по решению суда. Если контрагент полагает, что есть основания для изменения условий договора, потому что появились обстоятельства непреодолимой силы, то он может обратиться к потребителю с предложением изменить цену. Если потребитель не соглашается, тогда придется обратиться в суд. Других цивилизованных способов рассмотрения таких дел нет. Но, к сожалению, предприниматели в некоторых случаях либо манипулируют незнанием покупателей о своих правах, либо просто шантажируют тем, что вообще не продадут товар. Это не очень добросовестное поведение предпринимателей. Поэтому мы рекомендуем в первую очередь попытаться договориться. А если не получается, действовать стандартным способом – подавать претензию в адрес продавца», – пояснила Янина Голубева.

По ее словам, досудебные претензии работают в большинстве случаев, а в суд уходит только 5% от всех жалоб потребителей. Например, в 2021 году муниципальный центр подал 190 исков из порядка 1 тысячи оформленных претензий. Статистика также подтверждает, что в судах большая часть споров разрешается в пользу потребителей.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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