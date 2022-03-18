На довыборах в Академическом районе досрочно проголосовали уже 2% избирателей

В Академическом районе второй день подряд держится высокая явка избирателей на досрочное голосование на довыборах в городскую думу. За два дня (фактически восемь часов работы избирательных участков) там проголосовало 1754 жителя – это около 2,16% от всех зарегистрированных избирателей в округе № 10. В Верх-Исетском районе за два дня проголосовали 585 человек, или чуть более 1% зарегистрированных избирателей в округе № 2.

Досрочное голосование продлится до 26 марта. Довыборы состоятся 27 марта. Всего в голосовании могут принять участие более 135 тысяч горожан. Жители избирают двух депутатов Екатеринбургской городской думы. На два мандата претендует 12 кандидатов, по шесть в каждом избирательном округе.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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