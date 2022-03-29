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Вторник, 29 марта 2022, 14:21 мск

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«Цены выросли, но они скорректируются», – профессор УрГЭУ о последствиях санкций

Политика здравого смысла, которой придерживаются российские и региональные власти в условиях санкций, сложной международной обстановки и геополитических угроз, позволит обеспечить и финансовую, и продуктовую безопасность. Такое заявление сделала Елена Разумовская, профессор кафедры финансов денежного обращения и кредита УрГЭУ.

«Следуя политике здравого смысла, наша страна действует в отношении геополитических партнеров взвешенно и разумно. В первую очередь, у нас существует внутренняя платежная система «Мир», она работает у всех. Внутри страны мы чувствуем себя поэтому абсолютно безопасно, все платежи проходят. Второй вопрос – продовольственная безопасность. Если в мире уже цены выросли на ожиданиях ограничений на зерновые культуры, поставщиком которых является Россия, то растут и фьючерсы, и текущие цены. В Европейском Союзе наблюдается дефицит такого рода товаров, как мука, зерно и их производные. У нас же если население не паникует, как обычно, то дефицита нет, – считает эксперт. – Цены выросли, но они скорректируются. То есть продовольственная безопасность обеспечивается. Если смотреть по разным продуктам, то мы импортозаместили продукцию молочной переработки, сыры – ограничение их поставок после первой порции санкций было болезненным для некоторых потребителей. Мы идем, следуя политике здравого смысла, обеспечиваем продуктовую, финансовую безопасность в условиях любых геополитических угроз, в условиях любых техногенных катастроф».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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