«Быстрый переход на отечественную базу – это все сказки», – уральские производители медтехники о проблемах импортозамещения (ФОТО)

Свердловские предприятия, специализирующиеся на выпуске медицинского оборудования, столкнулись с главной проблемой импортозамещения в условиях западных санкций – с отсутствием отечественной микроэлектроники. Сейчас производителям приходится доставать необходимые компоненты окольными путями через «дружественные» страны, переплачивая за них в несколько раз. Выходом может стать логистический центр с альтернативными поставками из Юго-Восточной Азии, а в будущем – переориентация уральских заводов под запросы производителей медтехники. Но работа в этом направлении в России пока не ведется.

Ситуацию на свердловском рынке медицинских изделий обсудили участники круглого стола на выставке-форуме «Здравоохранение Урала – 2022», которая проходит в эти дни в Екатеринбурге. Замминистра промышленности Свердловской области Игорь Зеленкин заявил, что видит два способа поддержки местных производителей. Во-первых, сократить нормативное зарегулирование отрасли (многочисленные проверки и испытания продукции на безопасность), а во-вторых, обеспечить стабильный госзаказ. Он привел пример, как во время пандемии Covid-19 три свердловских предприятия были загружены выпуском аппаратов ИВЛ, которые использовались на территории России и за рубежом.

«Нам госзаказ не нужен. С 2014 года мы проводим собственную программу импортозамещения и вполне можем составить конкуренцию зарубежным компаниям, – отметил Юрий Казанцев, гендиректор компании «Вектор – Медицинские системы», которая изготавливает наружные кардиостимуляторы. – Проблема в том, что у нас нет отечественной микроэлектроники. Да, есть поставщики микропроцессоров из Юго-Восточной Азии. Но сейчас там паника, потому что из-за изменений логистики сдвигаются сроки исполнения контрактов, а цены на некоторые позиции увеличились до 50 раз. Я думаю, что эта паника пройдет. Но ведь есть необходимость в других компонентах, которых нет даже в Китае. Например, мы делали электроды на базе швейцарских разъемов. Их аналогов нет в мире. Сейчас нам отказали в поставках, и мы пытаемся через Турцию и Казахстан получить эти компоненты. В принципе, в Каменске-Уральском есть завод, который, если дать такой заказ, может попытаться изготовить такие же разъемы, но на это нужно время. Заявления, что можно сразу перейти на отечественные электронные компоненты – это все сказки. Я не вижу, что в России что-то делается в этом направлении».

Проблему дефицита электронных компонентов подтвердил директор ЗАО «Завод ЭМА» Андрей Калетин. Его предприятие выпускает хирургические светильники, аппараты физиотерапии и рециркуляторы. Уже сейчас производителю приходится делать запас микросхем на полтора-два месяца. «Хорошо бы организовать логистический центр, который позволил бы доставлять из стран Юго-Восточной Азии нужные нам компоненты. Я знаю, что такие рейсы с поставками были организованы во время пандемии», – сообщил он.

Также Калетин считает, что нужно вводить зеркальные меры и запретить импорт в Россию продукции, которую могут изготавливать местные предприятия. Кроме того, он предложил приравнять производителей медтехники к IT-компаниям, чтобы они могли получать аналогичные преференции.

Сложности с поставками микросхем признают и в свердловском минздраве. «У нас не вводились санкции на поставки готового медицинского оборудования. Есть задержки из-за нарушений логистических цепочек, но эти проблемы решаемы. А вот санкции на поставку компонентной базы существуют, и очень большая доля компонентов в области микроэлектроники производится как раз в недружественных странах. Здесь могла бы пригодиться помощь государства в поиске аналогов, или же в размещении производства в азиатских странах. Именно на этом надо сосредоточиться в плане импортозамещения», – прокомментировал заместитель министра здравоохранения Свердловской области Андрей Шастин. Он заметил, что на рынке госзаказов должны быть умные меры. «Не просто «мы купим оборудование за любые деньги только потому, что оно отечественное». Надо создавать условия для эффективного производства. Может быть, давать налоговые льготы для производителей медицинской техники, создавать кооперации с научным сообществом», – подчеркнул чиновник.

Всего в Свердловской области работают порядка 50 предприятий, которые выпускают медицинское оборудование в ежегодном обороте на 10 миллиардов рублей. Значительную долю медтехники производят заводы ОПК по программам диверсификации. Также на Среднем Урале около десятка фармацевтических компаний, которые производят 160 наименований лекарственных средств.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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