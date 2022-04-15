Рост цен на кофе не отвадил посетителей кофеен, но пить дома стали меньше

С российского рынка ушел один из наиболее известных кофейных брендов – Lavazza. Однако отсутствие итальянской компании едва ли существенно повлияет на ситуацию с обеспеченностью кофе в России – она и без того была нестабильной. «Уход Lavazza скажется прежде всего на розничных покупателях. Среди оптовиков это бары и рестораны, бесплатно арендовавшие кофе-машины в обмен на покупку зерна от Lavazza. Возможно, теперь они перейдут на покупку собственных кофе-машин и приобретение зерна у местных обжарщиков», – рассказала «Новому Дню» директор по маркетингу Coffeeproject Александра Уфимцева.

Что касается цен на кофе, то уход одного бренда едва ли существенно скажется на них – уже с прошлого года стоимость зерен на бирже стала расти из-за неурожая, а весной этого года на темпах роста сказалось и повышение курса валют. «Цены продолжали расти примерно до середины марта 2022-го – это было связано напрямую с колебаниями курса доллара. Весь зеленый кофе, который заказывают обжарщики, закупается исключительно в долларах по внутреннему курсу поставщика на день оплаты. Но в начале апреля 2022-го наблюдалось снижение курса доллара, соответственно, обжарщики поменяли цены в меньшую сторону. По сравнению с пиковыми днями марта стоимость кофе уменьшилась примерно на 20-25%. Однако из-за нестабильности с валютной ситуацией обжарщики оперативно ввели динамическое ценообразование – стоимость продукции меняется ежедневно, в зависимости от курса она может стать как больше, так и меньше», – добавила собеседница агентства.

По ее словам, весь кофе доставляется контейнерами по морю, поэтому поставки зерна в Россию ограничены из-за сложностей с логистикой. Это провоцирует некоторый дефицит товара. «Крупные российские поставщики занимаются поиском логистических решений, которые позволят обеспечить поставки кофе для всего российского рынка. Однако это тоже повлияло на стоимость – оценка рисков возросла, стоимость доставки стала малопредсказуемой, стоимость финансирования складских запасов зашкаливает», – добавила она.

При этом пока кофейни не меняют цены или меняют незначительно, так что существенного оттока посетителей у них нет. «Трафик в кофейнях из-за стоимости чашки точно пока не снизился, в Екатеринбурге и Москве цены на напитки практически не поднимались. Дело в том, что основная составляющая стоимости чашки – это аренда помещения, а вовсе не стоимость зерна», – уточнила Александра Уфимцева.

В свою очередь, продажи кофе для приготовления дома несколько сократились – из-за скачка цен.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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