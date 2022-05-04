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Среда, 4 мая 2022, 11:46 мск

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Два свердловских депутата Госдумы попали под санкции Австралии

Павел Крашенинников

Власти Австралии объявили о дополнительных санкциях в отношении 75 депутатов Государственной думы РФ. Среди них есть два представителя Свердловской области – Лев Ковпак и Павел Крашенинников. Парламентариям запрещен въезд в эту страну. Австралийские санкции также коснулись ряда министров самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР и телеведущего Владимира Соловьева.

Ранее в отношении депутатов Госдумы, которые голосовали за признание республик Донбасса, вводили санкции США, Великобритания, Канада и Япония.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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