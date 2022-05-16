«Под ударом объемы производства и доходы граждан»: министр экономики спрогнозировал влияние санкций на Свердловскую область

Министр экономики и территориального развития Свердловской области Денис Мамонтов оценил последствия санкционного кризиса для предприятий Среднего Урала. По его мнению, при наихудшем сценарии падение промышленного производства по итогам 2022 года составит от 2% до 4%. При этом значительно растянутся по времени инвестиционные программы промышленников.

«Сейчас загрузка мощностей системообразующих предприятий Свердловской области составляет 97-100%. Снижать объемы в течение следующих двух месяцев не планируется. Только четыре организации заявили о неполной загрузке, менее 90%. Риски отказов контрагентов от исполнения своих обязательств предприятия оценивают как низкие. В то же время мы наблюдаем негативные моменты с инвестициями. Это касается тех предприятий, которые инвестируют в свое производство, в том числе за счет импорта. Пока ситуация выглядит так, что инвестиционные циклы удлиняются. Ни предприятия, ни поставщики оборудования не декларируют полного отказа от исполнения своих обязательств. Просто эти обязательства откладываются из-за необходимости выстраивания другой логистики в новых условиях», – сообщил на пресс-конференции Денис Мамонтов.

Министр также считает, что в ближайший год не должно быть проблем с выплатой зарплаты в производственном секторе. По его словам, в конце прошлого года предприятия показали положительный финансовый результат, у некоторых организаций выручка составила 130%. Предполагается, что этот запас позволит предприятиям пережить текущий сложный период, но что дальше – неизвестно. «По крайней мере, мы не ощутим каких-то провалов до конца текущего года», – резюмировал чиновник.

Денис Мамонтов напомнил, что по пессимистичным прогнозам объем промышленного производства в России может упасть до 92%. Но в Свердловской области ситуация будет лучше, а при удачном развитии событий удастся сохранить объемы производства на уровне 99-102%. «Драйвером экономики будет импортозамещение. Свердловская область сохранила промышленный потенциал и может восполнить пробелы товарных групп, которые исчезнут из-за санкций или потери рынков. В краткосрочной перспективе это даст серьезный импульс экономике региона. В долгосрочной перспективе нужно взаимодействие науки и промышленных предприятий, создание центра технологичного предпринимательства, чтобы показывать технологические достижения наших промышленников на внутреннем рынке. Это не совсем импортозамещение, но этот тренд развивался в регионе еще до введения санкций» – отметил Мамонтов.

«Новый День» попросил министра оценить, на какой из прошлых кризисов похожа нынешняя ситуация в России. «Большинство экономических кризисов хорошо моделируются только после того, как они закончились. Когда кризис только развивается, тяжело предполагать, каким он будет. Скорее всего, пока ситуация выглядит на уровне 2007 года, если сравнивать развитие с точки зрения макроэкономических показателей. Но в нынешний кризис привнесено много новых элементов, и прежде всего, нужно просчитывать ситуацию с санкциями, как будет выстроена логистика, и каким образом будет осуществляться инвестиционная деятельность наших хозяйствующих субъектов для обеспечения производственных процессов. По факту, это не 1994-й и не 1997-й годы. Это совершенно новый тип кризиса, который будет описан в дальнейшем – наверное, как обособление из-за санкционного давления. Прежде всего, сейчас под ударом находятся объемы производства и доходы граждан», – ответил Денис Мамонтов.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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