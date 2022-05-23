Андрей Беседин: «Хлопнувшие дверью» иностранные компании пытаются вернуться

Некоторые из иностранных компаний, приостановившие свою деятельность на Урале, сейчас ищут способы вернуться. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции президент УТПП Андрей Беседин.

«Самое приятное – это когда к нам обращаются компании, которые ярко, красиво, публично хлопнули дверью, а потом тихонечко зашли в другую дверь: «Ребята, мы не готовы уходить с российского рынка, мы хотим поставлять вам свою продукцию, придумайте нам схему». Над этим мы тоже работаем, только очень тихо», – рассказал он.

По словам Андрея Беседина, в будущее он смотрит оптимистично: «Завтра будет 90 дней с того момента, как изменилось все. Но тех потрясений, которых ожидали те, кто все это затеял, не произошло. Адаптация бизнеса к новым условиям прошла быстрее, чем мы ожидали. Да, есть те, кто пострадал достаточно сильно, но ни в одном сегменте мы не видим критической ситуации. Смотрим в будущее с оптимизмом». Отвечая на вопрос «Нового Дня», Андрей Беседин сказал, что ему неизвестны случаи, чтобы бизнес прекратил существование из-за недоступности какого-то импортного сырья, оборудования или комплектующих, хотя зависимость от них у предпринимателей, конечно, есть.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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