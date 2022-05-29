За пять дней праймериз ЕР в области проголосовали меньше 50 тысяч избирателей

Сегодня, 29 мая, в восьми городах Свердловской области завершается предварительное голосование партии «Единая Россия» по определению кандидатов на муниципальные выборы в сентябре.

Как сообщили «Новому Дню» в областном исполкоме ЕР, к середине заключительного дня проголосовали онлайн 45 527 избирателей. Всего для участия в голосовании зарегистрировались 56 450 граждан.

Принять участие в электронном предварительном голосовании в Свердловской области могут только избиратели тех городов, в каждом из которых живет больше 50 тысяч избирателей: Асбеста, Нижнего Тагила, Новоуральска, Первоуральска, Полевского, Серова и Сысерти, а также избиратели округа № 20 Каменска-Уральского. Голосование завершится сегодня в 20:00.

Напомним, в Свердловской области 11 сентября помимо губернаторских выборов пройдут еще десятки избирательных кампаний на местном уровне. Старт им будет дан в период с 12 по 22 июня. В более чем 50 муниципалитетах жители будут избирать новые составы местных дум. Всего замещается 799 депутатских мандатов. Самые крупные кампании планируются в Нижнем Тагиле, Первоуральске, Новоуральске, Серове, Сысерти и Асбесте. На праймериз ЕР заявились граждане от 18 до 76 лет.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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