Рок-оперу «Иисус Христос – суперзвезда» не покажут на площади 1905 года в «Ночь музыки»

Показа легендарной рок-оперы «Иисус Христос – суперзвезда» в рамках Ural Music Night не будет. «Театр Театр» не получил разрешение правообладателей.

Как рассказали «Новому Дню» в пресс-службе фестиваля, театр уже нашел замену спектаклю. В Екатеринбурге на площади 1905 года 24 июня покажут мюзикл «Алые паруса». Это – одна из любимых зрителями постановок пермского театра. В мюзикле занята балетная труппа, а сюжет немного отличается от известного произведения Грина. «Алые паруса» «Театра-Театра» таят в себе много сюрпризов, и все они ждут своего благодарного зрителя.

Напомним, в этом году хэдлайнерами фестиваля станут певица «МакSим», Найк Борзов, группа «Курара».

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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