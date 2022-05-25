На «Ночи музыки» рок-оперу «Иисус Христос – суперзвезда» исполнят на площади 1905 года

24 июня на Ural Music Night на площади 1905 года прозвучит легендарная рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда». Её исполнят артисты известного пермского театра на русском и английском языках.

Как рассказали в пресс-службе фестиваля, рок-оперу предварит кантата Adiemus Карла Дженкинса в исполнении Екатерининского оркестра и хора Sinara Singers. А затем на сцену на площади 1905 года поднимутся артисты «Театра-Театра».

«История Иисуса от момента его появления в Иерусалиме до распятия будет представлена в антураже мегаполисов, современных технологий и диджитал-коммуникаций. Вас ждут сильнейшие голоса артистов «Театра-Театра», мощная энергетика живого оркестра и рок-группы, эффектное сценическое пространство и легендарные мелодии, не оставляющие никого равнодушным», – обещают организаторы UMN.

Напомним, Ural Music Night в этом году состоится 24 июня. Сценами станут площади и скверы, кафе и рестораны, крыши и балконы, музеи и театры, парки и дворы. 300 тысяч зрителей смогут услышать молодые группы и известные коллективы на 100 сценах по всему центру города. Как ранее писал «Новый День», европейских музыкантов в этом году не пригласили: из молодых будут выступать группы из России, Белоруссии, Узбекистана. Оргкомитет уверяет, что это не политическое решение: исполнители из стран Европы просто не прошли отбор после прослушивания материалов.

Также сообщалось, что на одной из площадок гостем может стать Иван Ургант, который покинул Россию в связи со своими взглядами на спецоперацию. Но сам ведущий это опроверг.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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