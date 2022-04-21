В шорт-лист Ural Music Night не вошли исполнители из Европы

Ural Music Night объявил шорт-лист молодых музыкантов, которые выступят на фестивале в этом году. Интересно, что почти полностью он состоит из российских исполнителей, а вот заявки из стран Европы эксперты не одобрили. «Они просто слушали музыку», – уверяют в пресс-службе.

Напомним, ранее оргкомитет Ural Music Night сообщал, что на фестиваль поступило более 2 тысяч заявок, в том числе от музыкантов из Германии, Украины, Финляндии, Чехии и Швеции. Но в итоговый шорт-лист прошли в основном отечественные группы, а также исполнители из Белоруссии, Узбекистана и Донецка. Можно было предположить, что такой выбор связан с отсутствием прямого авиасообщения с некоторыми странами, либо другими причинами. Но в пресс-службе UMN уверяют, что никакой связи нет.

«Это результат чисто музыкальной оценки. В жюри было порядка 100 экспертов, которые оценивали только музыку. По пять экспертов отслушали каждую заявку, чтобы не было субъективного мнения, в том числе и все зарубежные заявки. Эксперты не задумывались о логистике, организационных моментах. Они просто слушали музыку», – прокомментировал решение жюри пресс-атташе фестиваля Ural Music Night Григорий Колмогоров.

Он также рассказал, что первых хедлайнеров объявят либо до конца апреля, либо после майских праздников.

Сейчас в шорт-листе: Imaginary Friends Orchestra, Nuggers, qaynar, «Андреграунд», Kickin' Jass Orchestra, Settlers, Alkonost, Aeterna, Shoo, «Собачий Lie», «Лус Киндер», «Оммаж», «Раги Ганги», theabc, Tihotiho, «Сны Саламандры» и многие другие.

Как уже сообщалось, Ural Music Night в этом году состоится 24 июня. Сценами станут площади и скверы, кафе и рестораны, крыши и балконы, музеи и театры, парки и дворы. Всего будет порядка 100 площадок, на которых выступят 2 тысячи музыкантов. Организаторы рассчитывают, что послушать музыку придут около 300 тысяч зрителей.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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