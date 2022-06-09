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Четверг, 9 июня 2022, 15:29 мск

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Рэпер Витя «АК-47» станет еще одним хедлайнером Ural Music Night

Фото предоставлено организаторами Ural Music Night

Уральский рэп-исполнитель «АК-47» станет хедлайнером хип-хоп-площадки фестиваля Ural Music Night. Сцена разместится у цирка.

«AK-47» – легенда российского хип-хопа. В далеком 2004 году Витя Гостюхин и Макс Брылин из Берёзовского основали группу АК-47, названную в честь автомата Калашникова. Без связей, эфиров на ТВ и ротации на радио ребята в пух и прах разорвали отечественную хип-хоп-сцену», – пишут организаторы фестиваля в соцсетях.

Hip-Hop Stage будет работать возле Екатеринбургского цирка. Кроме «АК-47» там выступят El Mashe, Erkoff, «Белая кость» и другие группы.

Напомним, Ural Music Night пройдет в Екатеринбурге 24 июня. Всего будет работать около 100 площадок. Хедлайнерами рок-сцены станут Найк Борзов и «Курара», на сцене «Театр на свежем воздухе» вживую исполнят мюзикл «Алые паруса». К любителям поп-музыки приедет певица МакSим. А на джаз-сцене за оперным театром и на площадке в яхт-клубе хедлайнерами станут «Запрещенные барабанщики».

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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