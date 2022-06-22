Ural Music Night: где и во сколько будут хедлайнеры

Уже послезавтра, 24 июня, в Екатеринбурге пройдет самый масштабный уличный музыкальный фестиваль Ural Music Night. На ста сценах выступят 300 исполнителей: концерты будут идти в парках, барах, театрах, на пляжах и стадионе. Чтобы вы не растерялись, мы составили список главных сцен и лайнап хедлайнеров.

Главпочтамт: Найк Борзов и «Курара»

Одной из центральных сцен станет площадка «Старый новый рок» на Главпочтамте. Первые музыканты начнут играть в 17:40. Здесь будут «Карантикулы Caranticles», INTERWALL, «Четыре сыра», «Ватерфолс», Mika Vino, Миша Лузин, «Ошибся номером» и другие.

Хедлайнеры – «Курара» – поднимутся на сцену в 23:15. Следом – в 00:25 – Найк Борзов.

Площадь 1905 года: мюзикл «Алые паруса»

На площади 1905 года на большой сцене в 19:00 откроется театр под открытым небом. Сначала здесь выступят «Екатерининский оркестр» и хор Sinara Singers. Вместе они исполнят Adiemus Карла Дженкинса.

А в 21:00 – хедлайнеры – пермский «Театр Театр» покажет хит своего репертуара, мюзикл «Алые паруса».

Улица Вайнера: «Песняры» и Татьяна Овсиенко

На улице Вайнера будет диско-пати в стиле ретро. Выступят Modeness (микс жанров амбиента и блюза до танцевальной электронной музыки), Alexandr Kudinov (поп-музыка с элементами r&b), дуэт theabc (ностальгический синти-поп) и другие.

Хедлайнеры на этой площадке выступят в разное время. В 19:05 ждите легендарных «Песняров», а в 22:15 – Татьяну Овсиенко.

Цирк: АК-47

У цирка раскинется хип-хоп площадка, которая начнет работу с 18:20. Выступят «ЧИСТОSOUND», «Белая Кость (Айсберг)», El Mashe и другие. Кстати, параллельно с группами на площадке будет идти танцевальный баттл между разными командами России.

Хедлайнер – Витя АК-47 – выйдет в 00:00.

Капсула времени: МакSим

Поп-сцена в этом году разместится на Капсуле времени (Плотинка). Здесь играют SayTanya, «Собор», ZAVARI, Electroheel, Vanil'noe Nebo, «Психо-Салатико» и другие.

Хедлайнер – певица МакSим начнет выступление в 00:15.

Сквер за оперным и клуб «Коматек»: «Запрещенные барабанщики»

«Запрещенных барабанщиков» можно будет в разное время увидеть сразу на двух сценах фествиаля. В яхт-клубе «Коматек» они выступят в 21:00, а в сквере за оперным театром – в 23:10.

Кстати, за оперным в этом году будет джаз-сцена. Выступят «Забытый Талисман», Newzette, «немой», ValieDollz, NUGGERS и другие.

Фудмаркет ESTORY: Uma2rman

На фудкорте в «Гринвиче» в этом году тоже будет своя сцена. Здесь выбрали формат фьюжн: чем больше разных жанров, тем ярче вечер. Хедлайнер – Uma2rman – выступает в 20:00. А перед ними – группа «О! Марго» (дочь солиста «Сансары» Саши Гагарина).

«Синара Центр»: «Другой оркестр»

В уютном дворике «Синара Центра» будет площадка хоров и оркестров. Здесь выступят хор «Доместик», оркестр B-A-C-H, дуэт Aranjuez. А в 21:40 гостей ждет встреча с известнейшим уральским «Другим оркестром».

«Урал Опера Балет»: солисты оперы

В этом году ведущие солисты театра споют с балкона оперные шедевры различных эпох: с XVII по XXI века. Арии начнут звучать в 23:00.

Октябрьская площадь: группа «Браво»

Кульминацией фестиваля по традиции станет ночной концерт на Октябрьской площади и акция «Светает». В этом году хедлайнер – группа «Браво» – начнет играть в 02:00. А в 02:55

«Браво» и камерный оркестр В-A-C-H исполнят песню «Ночь пройдет, наступит утро ясное...». Гостям фестиваля раздадут 40 тысяч зеркал, с помощью которых они поймают первые лучи солнца.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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