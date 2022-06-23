Во время Ural Music Night не будут продавать алкоголь и закроют стоянку на площади 1905 года

В день проведения фестиваля Ural Music Night в центре Екатеринбурга ограничат розничную продажу алкоголя.

Как говорится в постановлении главы города Алексея Орлова, алкоголь не будут продавать с 16:00 до 23:00 в местах проведения мероприятий и на прилегающих к ним территориях:

в границах улиц Московской – Челюскинцев – переулка Красного – улиц Николая Никонова – Шевченко – Луначарского – Малышева – Московской;

по улице Свердлова, от улицы Николая Никонова до улицы Челюскинцев;

по улице Челюскинцев, от здания № 19 до здания № 33.

Также мэр распорядился оперативно перекрывать движение транспорта при массовом выходе пешеходов на проезжую часть на улице Ельцина (от Ленина до Челюскинцев) и проспекте Ленина (от Карла Либкнехта до 8 Марта).

Развоз зрителей общественным транспортом не предусмотрен, его работу продлевать не будут.

Парковка на площади 1905 уже закрыта и не будет действовать до полуночи воскресенья, 26 июня.

Кроме того, Алексей Орлов распорядился разместить возле концертных площадок 170 мобильных туалетов и 120 мусорных контейнеров.

Напомним, ранее «Новый День» писал, где и когда можно будет послушать хедлайнеров фестиваля.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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