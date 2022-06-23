российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 23 июня 2022, 15:30 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Во время Ural Music Night не будут продавать алкоголь и закроют стоянку на площади 1905 года

В день проведения фестиваля Ural Music Night в центре Екатеринбурга ограничат розничную продажу алкоголя.

Как говорится в постановлении главы города Алексея Орлова, алкоголь не будут продавать с 16:00 до 23:00 в местах проведения мероприятий и на прилегающих к ним территориях:

  • в границах улиц Московской – Челюскинцев – переулка Красного – улиц Николая Никонова – Шевченко – Луначарского – Малышева – Московской;
  • по улице Свердлова, от улицы Николая Никонова до улицы Челюскинцев;
  • по улице Челюскинцев, от здания № 19 до здания № 33.

Также мэр распорядился оперативно перекрывать движение транспорта при массовом выходе пешеходов на проезжую часть на улице Ельцина (от Ленина до Челюскинцев) и проспекте Ленина (от Карла Либкнехта до 8 Марта).

Развоз зрителей общественным транспортом не предусмотрен, его работу продлевать не будут.

Парковка на площади 1905 уже закрыта и не будет действовать до полуночи воскресенья, 26 июня.

Кроме того, Алексей Орлов распорядился разместить возле концертных площадок 170 мобильных туалетов и 120 мусорных контейнеров.

Напомним, ранее «Новый День» писал, где и когда можно будет послушать хедлайнеров фестиваля.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

Ural Music Night: где и во сколько будут хедлайнеры

Метки / Ural Music Night

Организаторы Ural Music Night рассказали, кто споет главную песню фестиваля / Рэпер Витя «АК-47» станет еще одним хедлайнером Ural Music Night / Главными хедлайнерами «Ночи музыки» станут «Курара» и Найк Борзов / Организаторы Ural Music Night раскрыли имя хедлайнера / На «Ночи музыки» рок-оперу «Иисус Христос – суперзвезда» исполнят на площади 1905 года / Правительство займется музыкой – распоряжение уже подписано / В шорт-лист Ural Music Night не вошли исполнители из Европы / Ural Music Night не отказывается от рассмотрения заявок музыкантов из Европы: «Жюри отслушает всех»

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Культура, Общество, Россия, Ural Music Night,