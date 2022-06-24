После Ural Music Night организаторы устроят еще одно мероприятие

На следующий день после фестиваля «Ночь музыки», 25 июня, организаторы проведут большую профессиональную конференцию для музыкантов, представителей индустрии и всех любителей музыки.

Как рассказали в оргкомитете, конференция пройдет в «Синара Центре». Там будет задействовано несколько залов: в одном – лекторий, в другом – воркшопы, в третьем – ярмарка.

«Пройдут профессиональные воркшопы для музыкантов, дискуссии о различных аспектах индустрии, специальные лекции от экспертов про PR, дистрибуцию, видео-арт и не только. Встречи с представителями крупных музыкальных компаний и спиддейтинг, где можно поговорить с экспертами с глазу на глаз», – рассказали организаторы.

В частности молодые музыканты узнают, как сделать свой бренд узнаваемым, а их продюсеры – как продвигать артистов. Ожидается, что на конференцию придут многие участники основного фестиваля UMN.

Напомним, Ural Music Night состоится в Екатеринбурге уже сегодня вечером. Ранее «Новый День» делал обзор всех главных площадок, в котором указано время выхода хедлайнеров на сцену. В этом году на фестивале выступят Найк Борзов, «Запрещенные барабанщики», «Курара», Татьяна Овсиенко, «Песняры», АК-47 и многие другие. Всего будет 100 сцен и 300 исполнителей.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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