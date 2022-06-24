российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 24 июня 2022, 13:51 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

После Ural Music Night организаторы устроят еще одно мероприятие

На следующий день после фестиваля «Ночь музыки», 25 июня, организаторы проведут большую профессиональную конференцию для музыкантов, представителей индустрии и всех любителей музыки.

Как рассказали в оргкомитете, конференция пройдет в «Синара Центре». Там будет задействовано несколько залов: в одном – лекторий, в другом – воркшопы, в третьем – ярмарка.

«Пройдут профессиональные воркшопы для музыкантов, дискуссии о различных аспектах индустрии, специальные лекции от экспертов про PR, дистрибуцию, видео-арт и не только. Встречи с представителями крупных музыкальных компаний и спиддейтинг, где можно поговорить с экспертами с глазу на глаз», – рассказали организаторы.

В частности молодые музыканты узнают, как сделать свой бренд узнаваемым, а их продюсеры – как продвигать артистов. Ожидается, что на конференцию придут многие участники основного фестиваля UMN.

Напомним, Ural Music Night состоится в Екатеринбурге уже сегодня вечером. Ранее «Новый День» делал обзор всех главных площадок, в котором указано время выхода хедлайнеров на сцену. В этом году на фестивале выступят Найк Борзов, «Запрещенные барабанщики», «Курара», Татьяна Овсиенко, «Песняры», АК-47 и многие другие. Всего будет 100 сцен и 300 исполнителей.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

Во время Ural Music Night не будут продавать алкоголь и закроют стоянку на площади 1905 года / Ural Music Night: где и во сколько будут хедлайнеры

Метки / Ural Music Night

Во время Ural Music Night не будут продавать алкоголь и закроют стоянку на площади 1905 года / Организаторы Ural Music Night рассказали, кто споет главную песню фестиваля / Рэпер Витя «АК-47» станет еще одним хедлайнером Ural Music Night / Главными хедлайнерами «Ночи музыки» станут «Курара» и Найк Борзов / Организаторы Ural Music Night раскрыли имя хедлайнера / На «Ночи музыки» рок-оперу «Иисус Христос – суперзвезда» исполнят на площади 1905 года / Правительство займется музыкой – распоряжение уже подписано / В шорт-лист Ural Music Night не вошли исполнители из Европы

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Культура, Общество, Россия, Ural Music Night,