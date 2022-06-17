Организаторы Ural Music Night рассказали, кто споет главную песню фестиваля

Главным хедлайнером «Ночи музыки» в этом году станет группа «Браво» – именно она выступит на ночном гала-концерте на Октябрьской площади и споет «Луч солнца золотого».

Напомним, кульминацией фестиваля из года в год является акция «Светает», когда на рассвете на Октябрьской площади собираются тысячи человек и пускают зеркалами солнечных зайчиков от восходящего солнца. Вместе с хедлайнерами зрители поют знаменитую песню из «Бременских музыкантов».

«В этом году акция «Светает» на Октябрьской площади пройдет с группой «Браво». Именно они вместе с камерным оркестром B-A-C-H исполнят главную песню фестиваля Ural Music Night, – сообщили в пресс-службе фестиваля. – Песни московской группы «Браво» – «Любите, девушки», «Этот город», «Желтые ботинки», «Черный кот» и многие другие – наизусть знает вся страна. Свою историю коллектив начал в начале 80-х и за годы выпустил 15 полноформатных альбомов, в основе которых лежат такие музыкальные стили как классический рок-н-ролл 50-х, бит 60-х, серф и ска».

Напомним, Ural Music Night пройдет 24 июня. На 100 площадках сыграют более 300 групп. Хедлайнеры года – МакSим, «Курара», Найк Борзов, Татьяна Овсиенко, АК-47, Пермский академический Театр-Театр (покажут мюзикл «Алые паруса») и другие.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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