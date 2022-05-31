Главными хедлайнерами «Ночи музыки» станут «Курара» и Найк Борзов

На главной сцене Ural Music Night выступят группа «Курара» и Найк Борзов. Концерты пройдут вечером 24 июня у Главпочтамта.

Об этом «Новому Дню» сообщили в пресс-службе фестиваля.

«Таким образом, на сегодняшний день приглашенными звездами будут певица МакSим, пермский «Театр Театр», Найк Борзов и» Курара», – рассказала пресс-атташе UMN Анастасия Постникова.

Как сообщал «Новый День», «Театр Театр» исполнит на площади 1905 года рок-оперу «Иисус Христос суперзвезда», а МакSим споет на площадке у «Космоса».

Напомним, фестиваль Ural Music Night пройдет в Екатеринбурге 24 июня.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»