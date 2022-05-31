Главными хедлайнерами «Ночи музыки» станут «Курара» и Найк Борзов

На главной сцене Ural Music Night выступят группа «Курара» и Найк Борзов. Концерты пройдут вечером 24 июня у Главпочтамта.
Об этом «Новому Дню» сообщили в пресс-службе фестиваля.
«Таким образом, на сегодняшний день приглашенными звездами будут певица МакSим, пермский «Театр Театр», Найк Борзов и» Курара», – рассказала пресс-атташе UMN Анастасия Постникова.
Как сообщал «Новый День», «Театр Театр» исполнит на площади 1905 года рок-оперу «Иисус Христос суперзвезда», а МакSим споет на площадке у «Космоса».
Напомним, фестиваль Ural Music Night пройдет в Екатеринбурге 24 июня.
Екатеринбург, Ольга Тарасова
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