Организаторы Ural Music Night раскрыли имя хедлайнера

Одним из хедлайнеров фестиваля Ural Music Night станет певица МакSим. Артистка выступит на сцене у кинотеатра «Космос», сообщили организаторы. Вход на концерт будет свободным.

Музыкальный фестиваль Ural Music Night – 2022 пройдет 24 июня. В одну ночь в городе выступят более 2 тысяч артистов, представляющих всевозможные жанры. Предполагается, что фестиваль посетят около 300 тысяч человек. Площадками для артистов станут площади и скверы, кафе и рестораны, крыши и балконы, музеи и театры, парки и дворы.

Весной оргкомитет получил более 2 тысяч заявок для участия в фестивале от молодых музыкантов из России, Европы и стран СНГ. Однако из-за политических событий европейские коллективы вряд ли смогут выступить в Екатеринбурге. Хотя члены жюри «Ночи музыки» настаивали, что рассмотрели все заявки без исключения.

В итоге на фестивале выступят группы Imaginary Friends Orchestra, Nuggers, qaynar, «Андреграунд», Kickin' Jass Orchestra, Settlers, Alkonost, Aeterna, Shoo, «Собачий Lie», Лус Киндер, «Оммаж», «Раги Ганги», theabc, Tihotiho, «Сны Саламандры», passmurny, «Парнишка», «Ватерфолс», Элона Миллер, «Ошибся номером», Лилу, Mika Vino, Екатерина Яшникова, Pine Ridge, ГАФТ, Макодзеба, Sergey Suvid, Анатолий Айс, Marat Taturas, Mimiko, On Robot, Close to Monday, DJ Peretse, Genning, Lynh, «Багз & Майк», Erkoff, «Старый Кадиллак» и многие другие. На площади 1905 года артисты пермского «Театра-Театра» исполнят знаменитую рок-оперу «Иисус Христос – суперзвезда».

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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