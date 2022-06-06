В Мосгорсуд поступила апелляция по делу телеграм-блогера Александра Устинова

В Московском городском суде зарегистрирована апелляционная жалоба на приговор уральскому телеграм-блогеру и пиарщику Александру Устинову и его помощникам Антону Старку и Ивану Бесценному. Эта информация появилась на официальном сайте суда. Дата рассмотрения дела пока не назначена.

Как уже сообщал «Новый День», 26 ноября 2021 года Пресненский районный суд Москвы приговорил Александра Устинова к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Антон Старк и Иван Бесценный получили 10 и 12 лет соответственно. Устинов был признан виновным в мошенничестве, вымогательстве и распространении порнографии. От наказания по статье «Клевета» он освобожден в связи с истечением сроков давности. После длительного срока в колонии ему запрещено в течение еще 3 лет администрировать каналы в интернете. Напомним, гособвинение запросило для Устинова 16 лет строгого режима со штрафом в размере 900 тысяч рублей.

Александр Устинов был задержан 29 ноября 2018 года в екатеринбургском отеле Hyatt по подозрению в мошенничестве, а 1 декабря – арестован. По версии следствия, блогер сначала публиковал порочащие бизнесменов и политиков материалы, а потом удалял их за деньги. Устинову и его сообщникам – Ивану Бесценному и Антону Старку – несколько раз продлевали срок содержания под стражей, а в середине августа 2019 года их перевели из екатеринбургского СИЗО в Москву. Дело было направлено в суд только в 2020 году.

Москва, Елена Владимирова

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