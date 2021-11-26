Телеграм-блогер Александр Устинов получил 14 лет строгого режима

Телеграм-блогер и пиарщик из Екатеринбурга Александр Устинов приговорен Пресненским районным судом Москвы к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Его помощники Антон Старк и Иван Бесценный получили 10 и 12 лет соответственно.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе суда, Александр Устинов признан виновным в мошенничестве, вымогательстве и распространении порнографии. От наказания по статье «Клевета» он освобожден в связи с истечением сроков давности. После длительного срока в колонии ему запрещено в течение 3 лет администрировать каналы в интернете. Напомним, гособвинение запросило для Устинова 16 лет строгого режима со штрафом в размере 900 000 рублей.

Александр Устинов был задержан 29 ноября 2018 года в екатеринбургском отеле Hyatt по подозрению в мошенничестве, а 1 декабря – арестован. Расследование было начато по заявлению руководства Артемовского машиностроительного завода «Вентпром». По их версии, блогер сначала публиковал порочащие их материалы, а потом удалял за деньги. Устинову и его сообщникам – Ивану Бесценному и Антону Старку – несколько раз продлевали срок содержания под стражей, а в середине августа 2019 года их перевели из екатеринбургского СИЗО в Москву. Дело было направлено в суд только в 2020 году, заседания неоднократно откладывались – из-за неявки то потерпевших, то адвоката, то свидетелей. В общей сложности Устинов провел в СИЗО почти три года.

Напомним, Александра Устинова считают автором телеграм-каналов «Мысли Тунгусова» и «ДИП губернатора».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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