Уральские астрономы приняли участие в «космических учениях» для избежания столкновения астероида с Землей

Более 100 астрономов из 18 стран объединились, чтобы провести «космические учения» по предотвращению удара по Земле большого астероида. Ученые моделировали приближение к нашей планете опасного объекта и оценивали вероятность столкновения. Участие в проекте также приняли сотрудники Коуровской астрономической обсерватории УрФУ: Эдуард Кузнецов, Дмитрий Гламазда, Галина Кайзер, Александр Перминов и Юлия Вибе. Исследованием руководили специалисты NASA и Международной сети предупреждения об астероидах IAWN. Результаты работы опубликованы в Planetary Science Journal, сообщили в пресс-службе УрФУ.

За образец потенциальной угрозы был взят астероид Апофис, который приближался к Земле с декабря 2020 по март 2021 года. Проект предлагал «забыть» все данные об Апофисе, и ученым предстояло вновь обнаружить астероид, определить его координаты, скорость, траекторию и многие другие параметры, а также оценить вероятность столкновения с Землей и силу удара, который может нанести космический объект. Общими усилиями даже получилось определить общий состав астероида и свойства поверхности. Но крайне важно было понять, насколько заблаговременно ученым удается обнаруживать и как быстро можно классифицировать внеземные тела, которые могут представлять опасность для Земли.

«Это проверка координации между организациями по всему миру – насколько оперативно и хорошо у нас получается обмениваться данными, корректно анализировать и интерпретировать их. Кроме того, у всех организаций разные инструменты для наблюдений, которые расположены в разных уголках Земли. Поэтому наблюдения, во-первых, велись непрерывно, потому что когда в одном полушарии наступала ночь, в другом – день, и наоборот, а во-вторых, данные по итогу получились «объемные». И менее точные наблюдения оказались столь же полезны, как и сведения с высокоточных аппаратов», – рассказал о проекте ведущий научный сотрудник Коуровской астрономической обсерватории УрФУ Эдуард Кузнецов.

Данные об астероиде собирали в Австралии, Чили, Израиле, Италии, Казахстане, Испании, США, Африке, Корее и даже на высокой околоземной орбите. Все сведения для обработки отправляли в координационный центр NASA. Сотрудники Коуровской астрономической обсерватории УрФУ проводили наблюдения с помощью телескопа SBG и определяли точное положение астероида, оценивали его блеск (эти данные помогают понять размеры, форму и скорость вращения внеземного тела) и другие показатели.

Апофис еще относительно недавно считался самым опасным астероидом, так как существовала вероятность его столкновения с Землей. Диаметр Апофиса – 350 метров, вес – около 27 млн тонн. Для сравнения, диаметр челябинского метеорита, который принес ощутимые разрушения, был всего 17 метров. Очередное сближение Апофиса с Землей произойдет в 2029 и 2036 году.

«Борьба с угрожающими Земле телами – серьезный вопрос. Если столкновение неизбежно, термоядерные ракеты вряд ли помогут, так как в случае удара внеземное тело просто распадется на отдельные куски, которые будут лететь по той же траектории. И вместо одного большого удара получится много «маленьких». Единственный надежный способ предотвратить столкновение – заблаговременно изменять траекторию движения астероида. Но для этого объекты необходимо обнаруживать заранее, поэтому такая работа и проводится. И в случае с Апофисом после наблюдений, которые у нас прошли, мы точно знаем: в ближайшие 200 лет астероид с Землей не столкнется», – констатировал Эдуард Кузнецов.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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