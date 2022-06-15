Стадион «Калининец» будет сдан в 2023 году, несмотря на сокращение бюджета под Универсиаду

Администрация Екатеринбурга обещает завершить ремонт объектов Универсиады в срок, несмотря на сокращение финансирования. Как сообщила начальник управления по спорту Людмила Фитина, ремонт бассейнов «Юность» и «Калининец» будет выполнен до декабря 2022 года.

Легкоатлетический комплекс «Калининец» будет сдан в 2023 году. Такие сроки прописаны в контрактах подрядчиков. Сейчас все работы идут по графику. Напомним, в недавней бюджетной корректировке были срезаны 453 миллиона рублей, которые предназначались для реконструкции стадиона «Калининец». Почему так вышло, пояснил вице-мэр Андрей Корюков: «Мы хотели в этом году получить софинансирование, сдать объект и оплатить его в полном объеме. Но у области нет денег, и они предложили нам перенести стадион «Калининец» на 2023 год. Технически «Калининец» будет готов уже в этом году, но оплата произойдет позже. Как я понимаю, ситуация с налогами и доходами оказалась значительно скромнее, чем мы ожидали, особенно у областного бюджета».

В конце апреля Международная федерация студенческого спорта приняла решение о приостановке права России проводить Универсиаду. Новое место проведения Всемирных студенческих игр в 2023 году еще не определено, однако в Екатеринбурге они не состоятся. Ранее чиновники уверяли, что все объекты, которые готовили под Универсиаду, будут завершены.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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