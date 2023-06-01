В Екатеринбурге открыли стадион «Калининец» после реконструкции (ФОТО)

В Екатеринбурге после масштабной реконструкции открылся легкоатлетический стадион «Калининец». Спортивный комплекс готовили к Универсиаде-2023, которая была отменена весной прошлого года. Тем не менее, все работы на объекте были выполнены, их общая стоимость превысила 450 миллионов рублей.

В обновленном «Калининце» появился административно-бытовой комплекс, где размещаются объединенный пункт безопасности, технические службы, зоны для судей и журналистов, раздевалки спортсменов, медицинский кабинет и спортивные офисы. На стадионе расположены зрительские трибуны с навесом на 5 тысяч мест.

Также здесь построен крытый спортивный комплекс с тренажерным залом и ледовой площадкой и капитально отремонтирован плавательный бассейн.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в церемонии открытия стадиона приняли участие губернатор Евгений Куйвашев и глава города Алексей Орлов.

В ближайшее время обновленная инфраструктура «Калининца» будет использована для проведения межрегиональных соревнований по легкой атлетике. Здесь состоится первенство УрФО среди юниоров и юниорок, а также чемпионат округа среди мужчин и женщин.

Также планируется, что «Калининец» примет часть соревнований Международного фестиваля университетского спорта с участием команд из стран БРИКС, ШОС и СНГ – мероприятие стало заменой отмененной Универсиады. Спортивные состязания совпадут с неделей празднования 300-летия Екатеринбурга.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»