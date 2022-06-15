Прокачивать терпение, работать и не верить государству: чему учат кризисы

Начался очередной общемировой кризис – во многих странах растет инфляция, говорят о дефиците продовольствия. В России этот термин пока не употребляется – у нас тяжелая экономическая ситуация (или новая экономическая реальность), но уже понятно, что санкции из-за действий на Украине скажутся на всех слоях населения. «Новый День» опросил известных на Урале людей, какие уроки им преподали предыдущие кризисы и как пережить этот.

Полина Румянцева, главный редактор РИА «Новый День»: «Пожалуй, главный навык всех кризисов, которые нам уже удалось пережить, – это терпение. В России рано или поздно ты просто перестаешь удивляться и начинаешь терпеливо переносить какую-то очередную невзгоду. Это может быть «зеленая зима» на Урале, очередной «осенний кризис», смена власти... В России всегда надо быть готовым к тому, что картинка дня может измениться мгновенно – вот еще ничто не предвещает беды, а вот уже и буря. Поэтому, по возможности, всегда надо думать о худшем, надеяться на лучшее, получать удовольствие от жизни здесь и сейчас и диверсифицировать доходы и риски. Потому что людей, которые верят в лучшую жизнь, пенсию, доллар, евро и т.д. я считаю оптимистами, и я – не из них».

Константин Селянин, экономист, финансовый аналитик: «Был очень популярный лозунг: кризис – время возможностей. Но, конечно, кризис – это никакое не время возможностей, кризис – это кризис. Когда приходится резать по живому, затягивать пояса, увольнять людей, распродавать имущество. Время возможностей – это любое другое время, когда нет кризиса, когда не трясет и можно работать и строить свой бизнес. У меня этот лозунг вызывает изжогу, вот только поднимешь голову в нашем государстве, раз – и какие-то очередные решения, причем, как правило, это именно решения властей, только голову поднимешь – и у тебя опять всё отобрали. Поэтому первый вывод – не верить власти, ни одному слову. Все, что говорилось об экономике на протяжении последних 25-30 лет, если оказывалось и не наоборот, то точно не так как говорилось. Следующий вывод – вкладываться нужно прежде всего в себя, в свое образование, в свой опыт, в свои знания, этого они не отнимут. Надеяться можно только на себя, можно быть уверенным, что государство не поможет, более того, государство обязательно готовит новый кризис, новые испытания. Мы пока не знаем какие, но готовит».

Юлия Федотова, юрист: «В 1998 году я еще в школе училась, в 2014 году закончила вуз, так что этот кризис по мне не особо ударил. Чему научил 2020-й… Тому, что надо откладывать деньги. Традиционные 10% просто откладывать, без бирж, инвестиций, это все ненадежно. И нужно иметь стабильный источник дохода, что для меня как для фрилансера сложно. Подготовиться к этому кризису не получилось, я работаю в сфере услуг, мы зависим от благосостояния людей, а люди нищают».

Евгений Артюх, бывший депутат заксобрания, ныне руководитель консалтинговой компании в Словакии: «Наши, российские, кризисы научили тому, что ты можешь рассчитывать только на себя, они закаливают, они делают тебя более крепким, устойчивым, но это очень тяжело, не все выдерживают. В 90-е кто-то и самоубийством заканчивал. Наши кризисы для крепких людей.

Не нужно питать иллюзий в преодолении кризисов в России. Ну и не паниковать.

Если сравнивать словацкий опыт преодоления кризисов на примере пандемийного – главное отличие в том, что здесь кризис – это общая проблема. Государством наряду с ограничительными мерами были приняты меры по поддержке бизнеса и по поддержке граждан. И работодатели, бизнесмены, могли воспользоваться этой поддержкой. Я следил за ситуацией в России. Руководство страны заявило, что вводит нерабочие дни и чуть ли не нерабочие месяцы за счет кого? За счет работодателей. В Словакии это была совместная проблема общества и государства и преодолевалась совместно, а в России получилось, что это было сугубо личное дело предпринимателей. Я знаю, потом меры поддержки принимались, но я был участником дискуссий в наших соцсетях – там многие говорили, что трудно или невозможно получить помощь.

Принципиальная разница в том, что здесь реальная демократия, выбираются реальные партии, которые формируются в коалиции и формируют правительство, поэтому все решения принимаются в дискуссии. Нет такого, что вышел начальник, президентка Зузана Чапутова, и сказала: будет так. Все меры – это результат дискуссии, и учитывается мнение всех слоев, всех социальных групп».

Александр Колесников, директор УК «РЭМП Железнодорожного района», депутат ЕГД: «Самое правильное сейчас – не мешать людям работать. В принципе посыл нашего правительства, в частности, у Федерального собрания, у товарища Матвиенко, был правильный: хватит кошмарить бизнес, дайте возможность людям работать. На местах у нас этого не слышат. Допустим, отрасль ЖКХ, если в нее не будут вмешиваться люди, которые в ней не понимают, а большинство людей, принимающих решения, в этом не понимают, потому что они живут не в домах советской постройки, а живут на Рублевке, если они не будут издавать нормативные акты, противоречащие здравому смыслу, то отрасль выживет. Я думаю, так в любой отрасли. А нам надо просто работать. Но если господин Мишустин будет вам диктовать, как вам писать тексты – слева направо или справа налево, как он делал во время ковида, отменял пени – то вам будет работать сложно. Вы не сможете хорошо писать и не сможете зарабатывать себе на жизнь. Вот так же и в ЖКХ. Матвиенко четко сказала: отстаньте вы от бизнеса. Нет, у нас на местах продолжают – налоговые органы, надзорные органы – лезть туда, где они не понимают. Они играют в политику, а мы должны с вами об экономике. Не мешайте нам, и мы выплывем, дайте нам спокойно работать».

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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