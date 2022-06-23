Антон Баков о предстоящих выборах: «Боюсь, шоу не получится»

Уральский бизнесмен и политик, основатель «Монархической партии» Антон Баков не планирует принимать участие в выборах губернатора Свердловской области. Нет таких планов и у его детей. Об этом он сообщил в телефонном разговоре с корреспондентом «Нового Дня».

«Не уверен, что в существующих условиях получится шоу. Как-нибудь тихонько, незаметно эти выборы пройдут, – прогнозирует Баков. – Но если кто-нибудь что-нибудь интересное сделает, я ему хлопать в ладоши буду».

Напомним, Антон Баков принимал участие в третьих губернаторских выборах в 2003 году и прошел тогда во второй тур вместе с Росселем. В 2018 году он выдвинулся кандидатом в президенты, но затем сам отказался от участия. Причиной своего схода с дистанции он назвал имеющееся у него второе гражданство – основанного им островного государства «Романовская империя». В 2013 году в выборах мэра Екатеринбурга участвовала дочь Бакова, Анастасия, и набрала 1,22% голосов.

Как уже сообщал «Новый День», пока на губернаторские выборы выдвинулись пять кандидатов: Евгений Куйвашев (ЕР), Александр Ивачев (КПРФ), Андрей Кузнецов (СРЗП), Александр Каптюг (ЛДПР) и Александр Демин («Новые люди»).

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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