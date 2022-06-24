«Бесперспективно»: непарламентские партии не пойдут на выборы губернатора

Региональные отделения непарламентских политических партий не планируют участвовать в выборах губернатора Свердловской области. Представители многих из них считают это занятие бессмысленным.

«Нет, таких планов нет. Решили, что в приоритете – подготовка к выборам в Екатеринбургскую городскую думу 2023 года. Не хотим распылять ресурсы», – заявил «Новому дню» Андрей Хабаров, руководитель свердловского отделения Российской партии свободы и справедливости (РПСС, бывшая КПСС).

«Смысла в губернаторских выборах не видим. Выборы бесперспективные, поэтому участвовать не планируем. Свою позицию обозначим позже», – сказал Валерий Хвостов, председатель регионального отделения партии «Родина».

Похожий ответ дал Алексей Кабанов, руководитель свердловского отделения Партии Роста: «Как избиратели будем участвовать, как партия – нет, потому что бесперспективно».

Максим Петлин, руководитель регионального отделения партии «Яблоко», заявил: «Скорее всего, нет, не получится преодолеть муниципальный фильтр».

Представитель «Зеленой альтернативы» Дмитрий Уткин сказал, что этот вопрос будет решаться на уровне федерального руководства партии.

Руководитель свердловского отделения Российской партии пенсионеров за справедливость (РППС) Сергей Полыганов на звонки корреспондента РИА «Новый День» не ответил.

Накануне свое отношение к губернаторским выборам выразил ветеран уральских политических баталий, участник выборов 2003 года Антон Баков: «Не уверен, что в существующих условиях получится шоу. Как-нибудь тихонько, незаметно эти выборы пройдут. Но если кто-нибудь сможет что-то интересное сделать, я ему хлопать в ладоши буду».

Как уже сообщал «Новый День», пока на выборы выдвинулись пять кандидатов: действующий губернатор Евгений Куйвашев (ЕР), вице-спикер областного заксо Александр Ивачев (КПРФ), два депутата Госдумы – Андрей Кузнецов (СРЗП) и Александр Демин («Новые люди»), и областной депутат Александр Каптюг (ЛДПР). Сейчас каждому из них предстоит собрать в свою поддержку около 120 подписей муниципальных депутатов. Выдвижение кандидатов в губернаторы завершится 22 июля.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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