Открытый огонь на березовской свалке потушен (ФОТО)

Открытое горение на полигоне ТБО в Березовском ликвидировано 22 июля в 07:37, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Свердловской области.

В проливке тлеющего мусора задействованы девять человек личного состава, две единицы спецтехники.

Как уже сообщал «Новый День», специалисты Роспотребнадзора проверили пробы воздуха из Березовского на содержание диоксида серы, фенола, оксида углерода, сажи, диоксида азота, формальдегида, оксида азота, мелкодисперсной пыли. «Все полученные результаты соответствуют гигиеническим нормативам», – заявили в пресс-службе надзорного ведомства.

Напомним, пожар на старой свалке ТБО в Березовском начался вчера в 13:38. Гендиректор «Урал-Сот плюс» Владимир Степанов, собственник полигона, рассказал «Новому Дню», что незадолго до возгорания послышался какой-то хлопок, что произошло «самовозгорание мусора», и вероятно, его нагрело солнце. Природоохранная прокуратура начала проверку по факту возгорания. Огонь был локализован в 18:48 на площади 2000 кв.м.

Березовский, Елена Владимирова

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