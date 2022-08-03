Сын уральского олигарха Пумпянского добивается снятия санкций: «Швейцария – моя первая родина»

Сын уральского олигарха Дмитрия Пумянского Александр дал интервью швейцарскому изданию Blick, в котором пожаловался на то, как усложнилась его жизнь после введения санкций, хотя сам он «не олигарх» и «осуждает военную спецоперацию на Украине». Газета перечисляет список бедствий, постигших сына олигарха после введения санкций: оператор связи Swisscom заблокировал его сим-карту, владелец арендного автомобиля BMW X7 потребовал его вернуть, автостраховщик отказывался продлевать страховку после истечения ее срока действия, банк отказал в обслуживании ипотеки. «У него и его семьи осталось немного денег», – пишет Blick.

Издание напоминает, что Александру Пумпянскому 35 лет, он гражданин Швейцарии (как и России), и попал в санкционный список. «В Швейцарии он больше не может покупать товары повседневного спроса – продукты питания, одежду, предметы гигиены. Сейчас он с женой и детьми находится в Турции, где у них есть друзья и где они могут жить без санкционного давления. Трое детей Александра родились и выросли в Швейцарии, они ходят там в школу, у них там есть друзья, но неизвестно, суждено ли им встретиться снова после летних каникул», – пишет газета.

Издание задается вопросами – жертва ли Александр Пумпянский? нужно ли его жалеть? И отвечает само: «В любом случае, состоятельные бизнесмены русского происхождения не находятся в авангарде борьбы за общественную солидарность против ужасов, творящихся на Украине».

Затем Blick пытается оправдать Пумпянского. «Свободно владеющий русским, французским и английским языками, политикой он, по его словам, не интересуется. Он осуждает специальную военную операцию и считает ужасным то, что слышит о ней», – приводит точку зрения сына олигарха издание.

Сам Пумпянский, как пишет газета, называет Швейцарию своей первой, а не второй родиной, т.к. он прожил там большую часть своей жизни, но несмотря на это власти отказывают ему в удовлетворении основных потребностей – таких как как возможность оплатить проживание, связь, коммунальные услуги или прием у стоматолога. «Первый родной язык моих детей – французский. Но Швейцария лишает собственных граждан возможности жить в своей стране, что противоречит конституции», – говорит Александр Пумпянский, недоумевая, почему правительство вручную не рассматривает санкционные списки, а «косит всех под одну гребенку».

Напомним, Дмитрий Пумяпнский – уральский миллиардер попал под санкции Евросоюза и Великобритании в марте этого года, тогда же он покинул все посты в «Синаре» и ТМК. Недавно британские власти арестовали его яхту и выставили ее на аукцион.

Екатеринбург, Женева, Елена Сычева

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