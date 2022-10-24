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Понедельник, 24 октября 2022, 09:19 мск

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Пятеро россиян добиваются исключения из санкционного списка Швейцарии

В Федеральный департамент экономики, образования и исследований Швейцарии поступило пять заявок от российских граждан с просьбой исключить их из санкционного списка. Об этом сообщает газета Blick ссылкой на ведомство.

В заявлении департамента говорится, что было подано пять заявок. Кто именно обратился к властям с соответствующим заявлением, не раскрывается.

Как отмечает издание, одним из оспоривших рестрикции является сын российского миллиардера Дмитрия Пумпянского Александр. О том, что 35-летний Александр Пумпянский, имеющий гражданство России и Швейцарии, обжаловал свое попадание в швейцарский санкционный список стало известно в августе. «Пумпянский-младший, трое детей которого родились и выросли в Швейцарии, этим летом уже заявлял Blick, что больше не может здесь жить из-за санкций», – напоминает газета.

Напомним, 12 октября Швейцария расширила антироссийский санкционный список, включив в него еще 30 физлиц и семь организаций. Решение принято в связи с присоединением к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Берн, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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