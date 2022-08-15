Досрочное голосование в Свердловской области начнется 31 августа

На муниципальных выборах в Свердловской области с 31 августа по 10 сентября будет проводиться досрочное голосование. Процедура предусмотрена для избирателей, которые в день выборов – 11 сентября – не смогут посетить избирательный участок по уважительной причине. Участковые комиссии в период досрочного голосования будут работать с 16 до 20 часов в будние дни, и с 10 до 14 часов в выходные дни.

Как сообщили «Новому Дню» в областной избирательной комиссии, на выборах губернатора Свердловской области досрочное голосование будет проводиться только в труднодоступных и отдаленных деревнях. В этом случае члены участковых комиссий с переносными урнами добираются до избирателей на вездеходах и лодках. Согласно проекту постановления областной комиссии, досрочное голосование в глубинке начнется 2 сентября.

Также на выборах губернатора используется услуга «Мобильный избиратель», которая позволяет проголосовать 11 сентября на любом удобном избирательном участке в границах Свердловской области. Этот способ пригодится тем, кто в день выборов не сможет прийти на свой участок по месту жительства. Чтобы поменять участок, нужно до 8 сентября подать соответствующее заявление на портале «Госуслуги» или в МФЦ, а с 31 августа заявления будут принимать участковые избирательные комиссии.

Как сообщили в облизбиркоме, таким правом воспользовались уже 2400 избирателей. Стоит отметить, что «Мобильный избиратель» не действует на местных выборах. Напомним, в Свердловской области 11 сентября состоятся выборы губернатора. Также в 50 муниципалитетах жители выбирают новые составы местных дум, в трех муниципалитетах пройдут дополнительные выборы депутатов. В Зареченском поселении Камышловского района жители прямым голосованием выбирают главу.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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