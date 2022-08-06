Раскол элит и неожиданный фактор санкций: где в Свердловской области пройдут конкурентные выборы

В Свердловской области завершился процесс регистрации кандидатов на муниципальные выборы. Более двух тысяч претендентов на депутатские места успешно прошли эту процедуру и приступают к агитации. «Новый День» узнал у политологов, в каких муниципалитетах ожидается активная борьба и стоит ли ждать неожиданных результатов.

Горячая точка Асбест

Пять лет назад в Асбестовской думе большинство взяли коммунисты, и теперь власть пытается не допустить повторения этого сценария. В июле Асбестовский ТИК пытался забраковать список кандидатов КПРФ, однако областной избирком не позволил этого сделать. Местные единороссы хотели оспорить решение в суде, но в итоге отступились под давлением руководства из Екатеринбурга. Попытка снять кандидатов «Новых людей» местному отделению «Единой России» тоже не удалась.

Политолог Сергей Мошкин считает, что власть в городе действительно обеспокоена. У коммунистов есть сильный лидер – Наталья Крылова, а проблемы, о которых кандидаты КПРФ заявляли пять лет назад, не исчезли и даже усугубились. Директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков отмечает, что в Асбесте идет межэлитная борьба, поэтому на выборах ожидаемо столкнулись группировки «Единой России» и КПРФ.

Противостояние в Серове

Достаточно конфликтной ожидается избирательная кампания в Серове. Вопреки прежним договоренностям администрация города и Надеждинский металлургический завод (входит в УГМК) не пошли на выборы единой командой, а сформировали отдельные пулы кандидатов. В качестве третьей политической силы появился местный бизнесмен-строитель Павел Козяев, который повел своих сторонников под эгидой «Новых людей», объясняет Сергей Мошкин. Программа оппозиционных кандидатов выстроена на критике работы городской администрации. Что из этого выйдет, эксперты не берутся судить.

«Мы столкнулись с интересными последствиями западных санкций. Я не знаю, будут ли градообразующие предприятия сейчас проявлять политические амбиции, как в прежние времена. Может быть, в новых реалиях им это и не совсем нужно», – заметил Андрей Русаков.

Битва металлургов в Нижнем Тагиле

Выборы во втором по величине городе Свердловской области, безусловно, политически значимы. Но там власть в думе делится не по партийному, а по корпоративному принципу. «Есть три административных района. Вагонка, где всегда выдвигаются кандидаты от Уралвагонзавода, Тагилстрой, где есть интересы НТМК, и Ленинский район – эту территорию делят городская администрация и НТМК. Традиционно выходцы с предприятий побеждают в «своих» районах. Насколько мне известно, на выборах КПРФ и «Справедливая Россия» заключили некий пакт (партии поделили между собой округа, чтобы не дробить голоса протестного электората), но вряд ли это как-то повлияет на результаты», – пояснил Сергей Мошкин.

Конкуренция есть, выбора нет

В остальных муниципалитетах избирательные кампании идут вполне штатно. Исключением может стать Первоуральск, где скандальную повестку задают все те же коммунисты. «Если говорить в целом, сегодня на муниципальном уровне конкуренция идет между «Единой Россией» и КПРФ. По большому счету, коммунисты остались единственной политической структурой, которая может хоть как-то оппонировать. Остальные партии просто развалились», – замечает Сергей Мошкин.

Андрей Русаков не видит никаких рисков для «Единой России» в текущей кампании. Партия уже доминирует в думах большинства муниципалитетов, и в ближайший год картина не поменяется, считает эксперт. «Фактор непредсказуемости на местном уровне может быть, если есть межэлитные противоречия. В маленьких муниципалитетах люди знают друг друга, и там не работают традиционные технологии как АПМ. Зачастую избиратель знает кандидата, потому что учился с ним в одной школе, например. Так что в небольших городах у кандидатов уже сложился свой рейтинг или антирейтинг, есть группа поддержки. Конкуренция на местных выборах эфемерна, потому что депутатский статус не имеет политической значимости. Муниципальные думы только утверждают бюджет и главу города, других серьезных полномочий у них нет. Исключением являются разве что Нижний Тагил и Екатеринбург, где в силу масштаба городов думы более заметны», – заключил Андрей Русаков.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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