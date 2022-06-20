Выборы губернатора Свердловской области пройдут в один день

Избирком Свердловской области сегодня утром принял окончательное решение по формату губернаторских выборов. Голосование жителей продлится в течение одного дня – 11 сентября 2022 года.

Как сообщила «Новому Дню» председатель областного избиркома Елена Клименко, на региональных выборах избирательные комиссии самостоятельно определяют длительность голосования. Для введения многодневного голосования требуется отдельное постановление, крайний срок его принятия – сегодня, 20 июня. Ранее комиссия запрашивала мнения министерств, ведомств, областной общественной палаты и экспертного сообщества по поводу формата губернаторских выборов. Обобщив все ответы, избирком пришел к выводу о возможности проведения однодневного голосования.

«Мы понимаем ответственность этого решения, видим опыт коллег из других регионов. Общего подхода нет, каждая региональная избирательная комиссия исходит из суммы факторов, существующих в конкретной области, республике, крае. Из 18 субъектов, где в этом году проходят избирательные кампании, однодневное голосование пройдет в трех: Свердловская область, республики Бурятия и Марий Эл. Сейчас эпидемиологическая ситуация стабильная. Система избирательных комиссий в Свердловской области готова и к семидневному голосованию, поэтому мы сможем справиться с любыми сложностями. Но в этом избирательном цикле пройдет еще более 50 муниципальных кампаний. Их организация – достаточно трудоемкий процесс. Как правило, члены участковых комиссий работают где-то еще, и им нужно перед выборами получить освобождение от основной работы. Поэтому, учитывая и их мнения, мы приняли решение о проведении однодневного голосования. Думаю, это решение будет хорошо воспринято всеми участниками избирательного процесса в Свердловской области», – отметила Елена Клименко.

Напомним, единый день голосования назначен на 11 сентября. Избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00. Избиратели, которые не смогут в этот день прийти на участок по месту жительства, но хотят отдать голос, могут воспользоваться двумя механизмами.

1) На выборах губернатора будет работать система «Мобильный избиратель». С 27 июля на портале госуслуг, МФЦ или ТИК можно подать заявление о голосовании на участке по месту нахождения в пределах Свердловской области.

2) На муниципальных выборах с 31 августа до 10 сентября можно проголосовать досрочно на избирательном участке по месту регистрации.

Для избирателей, которые 11 сентября по уважительным причинам не смогут прибыть на участки, предусмотрена возможность голосования на дому, по месту регистрации. Для этого нужно до 14:00 11 сентября подать заявление в УИК.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»