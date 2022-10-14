Деградация мерзлоты, наводнения и нашествия саранчи. Климатологи рассказали, что ждет Россию и Урал в XXI веке

Росгидромет выпустил третий оценочный доклад об изменениях климата и их последствиях на территории России. По прогнозам ученых, к 2030 году глобальное потепление может привести к росту смертности населения примерно на 0,1%, а в миграционном потоке появятся климатические беженцы. Как погодные аномалии будут влиять на экономику России и Урала – в материале «Нового Дня».

Риски глобального потепления для России

Территория России теплеет почти вдвое быстрее, чем суша в целом: примерно на полградуса за одно десятилетие. Начиная с 1980-х годов каждое десятилетие было теплее предыдущего, а из десяти самых теплых лет девять наблюдались в XXI веке.

Общее потепление может сказываться на гидрологическом цикле в природе: сезонные осадки, облачность, высота снежного покрова, речной сток, замерзание и вскрытие рек. На протяжении этого столетия ожидается увеличение зимних снегопадов на всей территории России. В летний сезон прогнозируется рост среднего количества осадков на большей части страны, за исключением южных регионов, где, скорее всего, будет расти продолжительность засушливых периодов. Все это приводит к уязвимости экосистем в российских регионах. На европейской части России важными факторами станут пожары, засухи и летние ветровые события, на азиатской территории страны – деградация мерзлоты, лесные и торфяные пожары, воздействия насекомых-вредителей.

Угрозы для населения

Климатические изменения с большой долей вероятности начнут оказывать влияние на занятость населения России уже к 2030 году. Во-первых, уже сейчас из-за опасных природных явлений происходит потеря рабочего времени, а под воздействием глобального изменения климата частота и масштабы стихийных бедствий будут увеличиваться. Во-вторых, экстремальная жара заметно уменьшает производительность труда. Особенно это касается физической работы на открытом воздухе.

Прямые риски для здоровья людей несут повторяющиеся наводнения, лесные пожары, температурные волны тепла. Совокупное воздействие аномальных температур и высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха негативно влияет на центральную нервную систему. Продолжительная жаркая погода вызывает увеличение числа смертей и заболеваний системы кровообращения. Есть и косвенные угрозы, связанные с изменением окружающих экосистем. Повышение температуры воздуха приводит к расширению ареалов переносчиков инфекционных болезней человека. Повышается риск заражения паразитарными, бактериальными и вирусными инфекциями через воду. Деградация и опустынивание земель приводит к изменениям в социальных системах, последствиями которых могут стать недоедание, нервные и психические расстройства, связанные как с ухудшением экономической ситуации, так и со стрессами из-за аномальной погоды. Слишком высокие температуры воздуха могут даже привести к росту суицидов. Душная погода провоцирует рост алкогольных психозов.

Наибольшему риску подвержены жители крупных городов, так как в мегаполисах формируется эффект «острова тепла» из-за повышения ночных температур воздуха. В докладе Росгидромета отмечается, что стратегия адаптации городов к изменениям климата должна включать в себя посадку деревьев, использование светоотражающих крыш и проницаемых тротуаров, устойчивость водных и энергетических систем, мониторинг здоровья горожан и систему раннего предупреждения об опасных погодных явлениях.

Влияние на регионы Большого Урала

Под влиянием потепления климата происходят существенные изменения экосистем Уральского федерального округа. Граница распространения широколиственных пород деревьев на южном Урале постепенно сдвигается на восток. Устойчиво сокращаются ледники на Полярном Урале. Прогнозируется, что границы лесной зоны будут отступать на юге и значительно продвигаться на север в тундру. Самой главной угрозой станут лесные пожары, в меньшей степени – штормовые ветра и биогенные факторы. Ученые прогнозируют увеличение числа торфяных пожаров из-за широкого распространения торфяных болот на территории УрФО. Как следствие, будет происходить изменение углеродного баланса почв. Авторы доклада считают, что борьба с природными пожарами должна стать приоритетом для защиты экосистем Большого Урала. Опасность несут и сезонные разливы вод бассейнов рек Тобол, Тура и Иртыш, поэтому уже сейчас нужно принимать меры для минимизации ущерба от наводнений.

Усиление засушливости в южной части УрФО будет способствовать размножению саранчи, что создает риски для сельского хозяйства. При этом повышение температуры воздуха в целом благоприятно скажется на работе нефтегазового комплекса в ХМАО и ЯНАО, так как улучшаются условия работы на открытом воздухе. В то же время потепление сократит срок использования «зимников» и ледовых морских и речных причалов, что создает дополнительные трудности для добывающей промышленности.

Негативные последствия будут и для транспортной отрасли. Оттаивание многолетней мерзлоты на севере понижает устойчивость железнодорожной и автомобильной насыпи и вызывает деформацию в опорах системы магистральных трубопроводов. Следовательно, увеличатся расходы на ликвидацию ущерба. Обильные снегопады и затяжные метели могут блокировать работу наземного транспорта и авиации на Ямале. В Тюменской, Свердловской и Курганской областях климатические изменения могут привести к подтоплению дорог из-за паводков летом, и экстремальной гололедице зимой. Гололедные и ветровые нагрузки также представляют опасность для ЛЭП, а продолжительная аномальная жара создает риски для нарушения нормальной работы систем охлаждения энергоблоков ТЭС.

К середине XXI века отопительный период в ХМАО и ЯНАО сократится на 15-18%. В то же время в этих регионах придется пересмотреть нормы строительного проектирования с учетом ослабления несущей способности грунтов вечной мерзлоты. В Челябинской, Курганской, Свердловской и Тюменской областях будет расти количество дней с переходом температуры воздуха через 0 °C, что ускорит старение конструкций зданий. Авторы доклада полагают, что уже сейчас при строительстве новых объектов важно использовать более стойкие к коррозии материалы. Кроме того, во всех регионах УрФО нужно модернизировать системы водоотведения из-за роста экстремальности осадков.

Эксперты нашли лишь единственный положительный эффект от климатических изменений для Урала. Повышение температуры в зимнее и даже летнее время будет способствовать развитию туризма и разных видов рекреации.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»