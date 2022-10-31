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Понедельник, 31 октября 2022, 09:39 мск

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Кокшаров: «Китайские партнеры предлагают создать совместный университет»

Виктор Кокшаров

Китайские партнеры Уральского федерального университета заинтересованы в создании нового масштабного совместного проекта.

«С Китаем мы реализуем большое количество совместных образовательных программ. Более того, китайские партнеры предлагают создать совместный Лоян-Уральский университет. Они не только готовы предоставить площадку, но и построить здание, обеспечить все инфраструктурные условия для деятельности образовательной организации. Наша задача – дать университету необходимое содержание с точки зрения образовательных программ», – рассказал ректор УрФУ Виктор Кокшаров в интервью журнал «Эксперт-Урал».

Лоян – город на северо-западе Китая в провинции Хэнань. Его население превышает 7 млн человек.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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Метки / Китай

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