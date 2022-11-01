«Власть должна быть сменяемой». Екатеринбургские депутаты удивились заявлениям Володина

Екатеринбургские депутаты оказались удивлены инициативой спикера думы Игоря Володина о переносе муниципальных выборов-2023. Опрошенные «Новым Днем» избранники сообщили, что с ними этот вопрос не обсуждался и, более того, находится не в их компетенции.

«Я давно работаю депутатом и видел, как менялись системы выборов, сроки полномочий, границы избирательных округов. Когда-то на выборах был барьер явки в 20%. Если произойдет пролонгация [срока нынешнего созыва], то это решение будет принимать не городская дума, а органы выше. Если будет такая политическая воля, то пусть. Хотя, как мне кажется, выборы можно сохранить. Потому что даже в условиях СВО у нас был в сентябре Единый день голосования. Все равно должна быть сменяемость власти, особенно на муниципальных выборах. Ротация депутатов необходима», – прокомментировал депутат от «Единой России» Дмитрий Сергин.

Глава фракции КПРФ в думе Роман Ступников сообщил, что с коммунистами никто не общался по теме возможного переноса городских выборов. «Я узнал о заявлении Володина из новостей. С одной стороны я тоже выступаю за экономию бюджетных средств, но нельзя экономить на всем подряд. Нельзя забирать у людей возможность выбирать другую власть и другое развитие города – даже в сложное время. Демократические институты легко свернуть, и мы все это уже видели. А в бюджете есть много других расходных статей, которые можно подрезать», – рассказал собеседник агентства.

«Это какая-то идея фикс Игоря Володина. Я узнал об его предложении из сообщений в телеграм-каналах. Честно говоря, не представляю, что значит – перенести выборы. Нужно ведь быстро внести изменения в законодательстве. Заявление – это хорошо, но как проводить процедуру? Второй момент: экономия 200 миллионов рублей. Хорошо, построим мы на эти деньги детский сад, но разве это решит проблему нехватки дошкольных мест во всем Екатеринбурге? Что тут можно сэкономить, я не очень понимаю. В любом случае, такие решения – не прерогатива городской думы», – отметил депутат от ЛДПР Дмитрий Николаев.

«Решения о переносе выборов точно не компетенция местной власти. В законодательстве Свердловской области говорится о сроках полномочий муниципальной думы – 5 лет. Как Игорь Володин собирается продвигать эту инициативу, мне не очень понятно. Сейчас это только мнение частного лица. Я считаю, что должна быть сменяемость власти, депутаты должны избираться после окончания срока полномочий созыва», – добавил депутат от «Справедливой России» Александр Колесников.

Депутат от партии «Яблоко» Константин Киселев заявил, что является сторонником любых выборов, которые нужно проводить как можно чаще. «Идея о переносе муниципальных выборов не нова. Вбросы по этому поводу шли из Кремля. Есть норма, что в условиях военного положения выборы не проводятся, и понятно почему. В этом смысле Игорь Володин просто следует тренду. У нас пока особого военного положения я не вижу, поэтому, как мне кажется, выборы можно и нужно проводить. По поводу экономии бюджетных средства. Деньги, которые тратятся на избирательную кампанию, остаются в регионе. Потому что это зарплаты организаторов выборов, расходы кандидатов на агитацию и свои штабы. Все это нормальный экономический механизм, который заставляет все вокруг крутиться. Что касается заявления Игоря Володина, не думаю, что тут был какой-то личный расчет. Каждый имеет право на свою точку зрения», – прокомментировал Киселев.

Напомним, выборы нового созыва Екатеринбургской думы намечены на сентябрь 2023 года. Председатель думы Игорь Володин предложил перенести выборы на более поздний срок, а сэкономленные 200 миллионов рублей направить на развитие города. «Я понимаю, что выборы – это демократия, необходимость. Но сейчас не те условия, чтобы, извините за выражение, разбрасываться деньгами. Поэтому я предлагают перенести выборы в думу, может на год, может на два. Когда станет экономическое положение получше, тогда и проводить. В администрации города прогнозируют оптимистично-консервативный бюджет на 2023 год? Я реалист. Никто не знает, как дальше пойдет», – заявил ранее спикер в беседе с «Новым Днем». Политологи считают, что Игорь Володин просто не уверен в собственной победе в том случае, если выборы состоятся в положенный срок.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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