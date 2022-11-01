«Он же на фронт собирался?» Политологи оценили предложение спикера ЕГД отменить выборы

Предложение председателя ЕГД Игоря Володина не проводить выборы муниципальных депутатов в 2023 году, скорее всего, не найдет поддержки ни у областных властей, ни у общественности. По мнению опрошенных «Новым Днем» политологов, Игорь Володин просто не уверен в собственной победе в том случае, если выборы состоятся в положенный срок.

«Когда человек говорит о переносе выборов накануне этих выборов, это свидетельствует только о том, что он не уверен, что сможет одержать на них победу, – считает Михаил Коробельников. – Скорее всего, во время предварительной разводки избирательных округов у него переговоры не увенчались успехом, и ни одна из политических сил не видит его в следующем созыве думы, тем более – председателем. Пока нет никаких признаков, что группы влияния – финансовые, промышленные, коммунальные, строительные и так далее – решили отказаться от выборов». Эксперт добавил, что подобное предложение в Екатеринбурге прозвучало впервые за всю его политическую историю.

Руководитель Экспертного клуба Свердловской области Анатолий Гагарин отмечает, что призыв отказаться от выборов ради экономии – не нов, и электорат на это уже не купится. Все понимают, что есть политическая деятельность, которая требует определенных ресурсов. Что суммы, которые предлагают сэкономить, относятся не к тем же разделам бюджета, из которых финансируются, например, садики и школы. «Видимо, господин Володин хочет остаться председателем думы. Это ответ, лежащий на поверхности. Ему все, что связано с выборами, не очень подходит, хотя человек он опытный, не раз в них участвовал, и вроде бы бояться не стоит. Но он понимает, что в новых раскладах вряд ли останется. По всем признакам, ситуация, мягко говоря, изменилась, а расклад в новой думе будет отличаться от того состава, который есть сейчас», – отметил Гагарин.

Он также вспомнил об инициативе Игоря Володина формировать спецбатальоны для СВО из отставных офицеров МВД. По мнению Анатолия Гагарина, это была очень хорошая идея. «Он же на фронт собирался? Такие люди с их опытом работы сейчас действительно очень востребованы в четырех новых регионах. Он же сам это предложил. Вот и отправился бы во главе спецбатальона. Карму бы себе точно очистил», – отметил эксперт.

Политолог Сергей Мошкин считает, что для переноса или отмены выборов-2023 нет никаких правовых оснований. Прикрываться дефицитом бюджетных средств в данном случае – неприемлемо, лучше подумать, как сделать их менее дорогостоящими. «Мне кажется, область не поддержит эту идею, не найдет она отклика и у общественности, – заявил Мошкин. – За одним исключением. Если завтра выйдет президент и скажет, что у нас по всей стране вводится военное положение, а потому все выборы переносятся. Но это – самый крайний случай, надеюсь, до этого не дойдет».

В то же время собеседник «Нового Дня» не исключает, что могло иметь место какое-то скрытое распоряжение сверху. «Помните, как по всей области вводили институт сити-менеджеров? Вроде бы, никакого приказа не было, а все муниципалитеты резко изменили схему избрания главы. Если пойдет отмашка со Старой площади, из администрации президента, тогда всем остальным уровням – региональному, муниципальному – будет некуда деваться. «Но на сегодня легальных оснований отменять выборы нет. Аргументы об экономии не выдерживают критики», – подчеркнул Мошкин.

Как уже сообщал «Новый день», председатель Екатеринбургской городской думы Игорь Володин предложил не проводить выборы в 2023 году. «Выборы в городскую думу являются элементом демократии. Но я предлагаю выборы в 2023 году перенести на более поздний период. Примерно на выборах расходуется порядка 200 миллионов рублей. Представляете, какая общая сумма будет по всей России! Я предлагаю сэкономленные средства направить на развитие городов», – сказал Володин в видеообращении, которое опубликовано на странице Екатеринбургской думы «ВКонтакте».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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