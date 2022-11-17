Ученые бьют тревогу: на Урале, в Италии и Германии вымирают лягушки и тритоны

За три года ученые зафиксировали сокращение численности как редких, так и прежде широко распространенных видов амфибий – лягушек и тритонов. Наблюдения проводились сразу в трех странах: Италии, Германии и России (в Екатеринбурге), сообщили в пресс-службе УрФУ.

Описание и результаты исследования опубликованы в журнале Conservation Science and Practice. «Мы полагаем, что причиной снижения численности популяции является широкий ряд антропогенных неблагоприятных факторов в сочетании с естественными колебаниями. Среди причин – глобальное потепление, патогенные инфекции, потеря среды обитания и воздействие агропромышленных химикатов. Но главная причина – засуха: сокращение количества осадков привело к дефициту воды в водоемах и повышению температуры воды, что в итоге сказалось на популяции амфибий», – пояснил заведующий кафедрой биоразнообразия и биоэкологии УрФУ Владимир Вершинин.

Ученые выяснили, что в Италии неуклонно снижалась численность травяных лягушек: с 2018 по 2019 годы она снизилась на 40 %, а с 2019 по 2020 годы – на 46,7 %.

В Германии наибольший процент потерь был у обыкновенной квакши (Hyla arborea) и двух видов тритона (Lissotriton vulgaris и Triturus cristatus).

В России с 2018 по 2020 годы численность молоди снизилась на 31,7 %, что усугубило сохраняющуюся негативную тенденцию. Особенно заметно сократилась численность двух видов – обыкновенного тритона (Lissotriton vulgaris) и сибирского углозуба (Salamandrella keyserlingii), количество которых уменьшилось на 38,2 % и 84,2 %.

Владимир Вершинин поясняет, что снижение численности амфибий может иметь серьезные последствия. Лягушки и тритоны контролируют численность беспозвоночных-вредителей в водоемах, а их головастики питаются мертвой органикой, а также микроскопическими водорослями, что предотвращает цветение воды.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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