В Екатеринбурге установили главную елку с красной звездой (ФОТО)

Рабочие установили 27-метровую живую ель на площади 1905 года, где появится новогодний ледовый городок. На верхушке уже появилось первое украшение – красная звезда.

Напомним, елку доставили в город 8 декабря, но при транспортировке дерево немного пострадало. В момент рубки температура воздуха опустилась до -22, из-за этого некоторые подмороженные ветки обломились. Поэтому несколько дней сотрудники подрядной организации прикрепляли дополнительные ветки к основанию елки, чтобы сделать ее более пушистой. На вершине была установлена еще одна небольшая елочка для придания правильной формы новогоднему дереву.

Ледовый городок на площади 1905 года будет посвящен 300-летию Екатеринбурга. В нем построят большую крепость, детские горки, фигуры зайцев с гармошками и скамейки-завалинки. Стоимость ледового городка в этом году составила 26 миллионов рублей. Подрядчик остается неизменным – компания «Айс проект 2000».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»