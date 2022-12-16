На улицах Екатеринбурга открываются елочные базары (ФОТО)

В Екатеринбурге началась продажа живых елей. Один из первых елочных базаров открылся на улице Вайнера у ТРЦ «Гринвич».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», цена новогоднего дерева, будь то ель или сосна, – 800 руб. за метр, за «элитную» ель просят 1700 рублей, композиции из веток стоят от 700 до 1700 рублей.

Отметим, что год назад на том же самом месте цены были ниже. Русская елка стоила от 650 рублей за погонный метр, сосна – 750 рублей за метр, «элитная» ель – от 1400 рублей за метр, композиции из веток – от 650 до 1500 рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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