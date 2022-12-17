Новый уральский сенатор Виктор Шептий попал под санкции Евросоюза

Член Совета Федерации от исполнительной власти Свердловской области Виктор Шептий попал в девятый санкционный список Евросоюза.

В официальном журнале Европейского союза сообщается, в чем причина: Шептий, как и другие сенаторы, в октябре этого года поддержал четыре договора между РФ и ДНР, ЛНР, Запорожской областью и Херсонской областью, и вхождение новых регионов в состав Российской Федерации. Напомним, второй свердловский сенатор, экс-мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, попал под санкции ЕС еще в марте. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на этой неделе попал под санкции США, ранее – Великобритании и Канады, Евросоюз его пока в санкционные списки не включил.

Как уже сообщал «Новый День», Виктор Шептий, бывший вице-спикер свердловского заксобрания, стал сенатором в сентябре этого года. В Совет Федерации его делегировал губернатор Куйвашев вместо ветерана уральской политики Эдуарда Росселя.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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