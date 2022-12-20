Елки на районе: где в Екатеринбурге построят ледовые городки

Ближе к Новому году ледовые городки и елки заработают во всех восьми районах Екатеринбурга. Где-то будут ледовые фигуры и лабиринты, где-то – свой каток. Рассказываем, где будут елки.

В Верх-Исетском районе ледовый городок по традиции поставят на площади Субботников, открытие запланировано на 29 декабря. Как сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга, здесь появятся украшенная елка, каток и композиция из четырех шаров диаметром до 2,5 метра, которая будет сиять гирляндами. Для детей здесь поставят горку высотой полтора метра.

Примерно в этих же числах откроется ледовый городок в Октябрьском районе – на площади Обороны. Там установят праздничную ель и горку. Также здесь будут лабиринт из льда, любимая забава юных горожан, и выставка ледяных скульптур. Напомним, в Октябрьском районе самые масштабные новогодние украшения и аттракционы располагаются в парке Маяковского.

В Кировском районе нестандартным станет ледовый городок у спортшколы «Виктория» на улице Высоцкого, 14. Его центральным персонажем станет символ года – кролик-дзюдоист. Также на площадке поставят 14-метровую елку, детскую горку, ледовый лабиринт и фотозону.

В Академическом ледовый городок уже заканчивают строить в Преображенском парке. Он посвящен истории создания первых кварталов района. Кроме того, здесь уже работает каток, на котором корабль украсили алыми парусами из гирлянд. Можно покататься на бубликах с горок. Обещают устроить праздничную иллюминацию берега реки Патрушихи и аллеи вдоль всего парка.

В Чкаловском районе главный ледовый городок построят в парке «Южный». Кроме 8-метровой ели и светодиодных фигур Деда Мороза и Снегурочки на площадке будут построены ледовые лабиринт и чаша, а также 2 горки: для детей постарше и помладше. Кроме того, будет работать фотозона.

В Железнодорожном районе городок обустроят в сквере на проспекте Седова. Кроме украшенной елки будут установлены фигуры Деда Мороза и Снегурочки. Для маленьких горожан на площадке появятся горки.

В Ленинском районе городок строят в парке Архипова. Будет елка с гирляндами, шарами. А рядом – арт-объект: огромный фонарь, который наполнит пространство вокруг рождественским теплом, способным согреть уральцев даже в самые холодные праздничные дни. Также в парке будет работать каток.

В Орджоникидзевском районе городок традиционно откроется на площади перед ЦК «Эльмаш». Здесь появятся большая ель и ледовые арт-объекты. Каток для жителей этого района будет оборудован у ТРЦ Veer Mall.

Напомним, на площади 1905 года ледовый городок откроется 30 декабря. Он будет посвящен 300-летию Екатеринбурга.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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